El Sant Julià surt beneficiat de l’empat entre l’Inter i el Vallbanc

Així doncs, la darrera jornada de la lliga no modifica les posicions a la taula, ja que els equips que es troben en el play-off pel títol són la UE Sant Julià, el Vallbanc, l’Inter i l’Engordany mentre que els que es troben en posició de descens són els Lusitans, el Santa Coloma, l’Ordino i l’Encamp.

Pel que fa als quarts classificats, la UE Engordany va vèncer la UE Santa Coloma per 2-3. I, d’altra banda, mentre que els lauredians segueixen amb la seva dinàmica positiva i ja són cinc les victòries consecutives que acumulen, els Lusitans acumulen derrotes. El club ja n’acumula cinc de consecutives després de perdre ahir contra l’últim de la classificació: l’FC Encamp.

Per Anna Ribas

