López i Vela lideraran el projecte del PS i Gallardo i Costa el liberal

Les travesses electorals per trobar i tancar noms compromesos amb els projectes polítics comencen a agafar forces. Dissabte els progressistes van celebrar un Consell Nacional per examinar i aprovar les candidatures territorials i la nacional. SDP ha apostat per una llista totalment paritària –amb set homes i set dones– i amb noms nous i joves. Així, a Josep Roig i Sandra Cano els seguiran Olga Reyes i M. Antonia Sanchiz. A més, els progressistes seran presents a quatre parròquies –Ordino, Encamp, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany–. Ahir, socialdemòcrates i liberals –per separat a la llista nacional– també van fer públics els noms que defensaran el projecte. Per part del PS, Pere López i Susanna Vela lideraran una llista paritària, seguits de Judith Salazar i Jordi Font. El seu president, Pere López, va destacar l’equilibri «en molts àmbits» de la llista, així com una «paritat de gènere gairebé total». Els socialdemòcrates encara no han fet oficials els noms de les llistes territorials, confeccionades amb l’acord dels liberals.

Els demòcrates anunciaran aquesta nit les seves llistes en un congrés extraordinari a Ordino



Pel que fa a L’A, serà Ferran Costa qui acompanyarà a Jordi Gallardo. Segons va explicar el president de la formació: «És una persona amb qui he compartit quatre anys i un dels grans responsables que el projecte tingui visibilitat». Alhora, Gallardo va assegurar que la llista que van presentar ahir al vespre «és representativa de la societat andorrana: plural, diversa i amb generacions diferents» i amb la qual «m’hi sento identificat».



Val a dir, però, que la llista nacional dels L’A es va presentar amb un blanc en la posició set, que haurà d’estar ocupada per algú d’Ordino. Aquesta persona ja estava triada però amb la decisió final de formar llista territorial en aquesta parròquia s’ha adherit a aquesta opció. Segons Gallardo, avui mateix disposaran del nom final per a la territorial. Quant a les territorials, el pacte PS-L’A serà present també a Ordino i la Massana, a l’espera de saber si les formacions seran capaces de fer llista també a Canillo.

Vuit llistes nacionals

Jordi Gallardo: «Es tracta d’una llista representativa de la societat andorrana: plural, diversa i amb generacions diferents»



DA celebra aquesta nit un congrés extraordinari per validar les seves llistes. Per ara, tot apunta que serà Roser Suñé la número dos de la llista, malgrat que Espot ha portat les negociacions a títol personal i amb molta discreció. De tres, s’apunta a Núria Rossell, seguida de Carles Enseñat i Ester Molné.

Pere López: «És una llista equilibrada en molts àmbits i també amb una paritat de gènere gairebé total»

Pel que fa la terceravia encara es desconeixen molts dels integrants però tot sembla apuntar que estarà liderada per Josep Pintat, Joan Carles Camp i Ruth Vila, malgrat que aquest darrer nom també sona a la parroquial d’Andorra la Vella . S’espera que el partit de Pintat tanqui llista a cinc territorials: Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Ordino, Encamp i Sant Julià de Lòria, sent aquesta última la més clara des del principi amb Josep Majoral i Carine Montaner al capdavant. Pel que fa a la resta de partits, de nova creació o sense representació parlamentària anterior, tenen intenció de ser opció nacional Units pel Progrés d’Andorra, Andorra Sobirana i Podem Andorra. En total, doncs, el 7 d’abril la ciutadania podria tenir fins a vuit paperetes diferents per escollir.