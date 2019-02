L’ACU veu mancances a la lectura de comptadors

El president de l’Associació de Consumidors i Usuaris d’Andorra (ACU) Lluís Ferreira admet a EL PERIÒDIC que des de la seva organització han detectat «mancances» a la regulació del consum dels comptadors arran de les queixes que van rebre d’usuaris als quals els havien incrementat «abusivament» el preu de la calefacció.

«La regla et diu que s’ha de fer la regulació del consum en base a una equació del departament d’Indústria. I el problema és que hem descobert que hi ha comptadors que ja no permeten fer aquest tipus de lectura» assegura Ferreira.

Aquesta «contradicció» és la raó per la qual des de l’ACU tenen intenció de mantenir una segona reunió amb l’Oficina de Consum per verificar «si realment es va establir un altre tipus de lectura».

«A partir d’aquí farem difusió de la informació de com es fan les lectures dels comptadors i què marca el reglament per aquests consums. I per un altre costat, si la Junta ho considera escaient, fer un canvi d’aquesta regulació» manifesta el màxim responsable de l’ACU.

Consum mínim

Un altre aspecte que l’ACU ha detectat, i que també els han transmès des de Consum, és que hi casos en els quals les despeses del consum mínim «únicament» estaven sent cobertes pels residents que hi vivien, és a dir, que hi ha hagut propietaris que «mai pagaven al·legant que no feien servir la vivenda» i el seu consum mínim s’estava prorratejant entre la resta de veïns de la comunitat.

Hi ha comunitats que han hagut d’assumir les despeses de consum mínim dels propietaris que no hi residien

«El que passa és que la caldera té un manteniment i el gasoil per la comunitat s’ha de comprar encara que algú no estigui habitant el pis» recorda Ferreira. Aleshores el que es va establir és que independentment de si s’utilitza la calefacció al pis s’haurà de pagar un mínim.

En aquest sentit, el president de l’ACU assenyala que de vegades els consumidors «cauen en l’error de tancar la calefacció pensant que no ens cobraran». Per exemple, «tu pots tenir un consum mínim de 30 euros però potser engegant la calefacció, com que el que ja et facturen és el consum real i no el consum mínim, la teva factura sigui de 24 euros, amb la qual cosa es redueix el preu de la factura. És rocambolesc però s’ha d’explicar».

Assetjament immobiliari

Arran de l’anunci del decret de la prorrogació automàtica dels contractes de lloguer, a l’ACU van saltar les alarmes quan van rebre diverses queixes d’inquilins que havien rebut cartes dels arrendataris on els comunicaven que es rescindia el contracte en la seva data de finalització, quelcom que des de l’organització no dubten en qualificar com a «assetjament immobiliari».

«Nosaltres entenem que això no és legal un cop estigui aprovat el decret.Qualsevol rescissió d’un contracte d’habitatge per part del propietari ha d’indicar quina clàusula del contracte s’aplica. Si no està recollit al contracte no serveix» esgrimeix Ferreira, que va traslladar al Raonador del Ciutadà aquesta qüestió al estar present a la Comissió Nacional de l’Habitatge.

Han rebut queixes de casos d’assetjament immobiliari arran de la prórroga autòmatica dels contractes de lloguer

Amb la intenció de donar una estabilitat als llogaters, l’ACU va propugnar per augmentar la periodicitat de les pròrrogues dels contractes en lloc que aquests s’anessin renovant any a any. «El que no pot ser és que hi hagi gent que visqui amb angoixa perquè al final no vius. Aquesta pròrroga busca que almenys durant un any la gent sàpiga que com a molt només l’apujaran l’IPC» explica Ferreira.

«Moltes vegades no som conscients fins a quin punt tenim drets i tenim deures. Els propietaris es pensen que tenen uns drets que potser no son tants i els inquilins es pensen que tots son deures i no tenen drets. El que s’ha de fer és respectar les dues parts» conclou el màxim responsable de l’ACU.