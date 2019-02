Detingut un jove per amenaçar els gerents de l’empresa del pare

La policia va arrestar divendres passat a Andorra la Vella un jove resident de 18 anys com a presumpte autor d’un delicte d’amenaces i port il·legal d’armes. Els agents van ser requerits per una empresa, ja que un exempleat acompanyat del seu fill reclamava als gerents no haver cobrat la totalitat de la indemnització. Durant l’incident, el fill va amenaçar i exhibir una arma de defensa elèctrica i un esprai de gas lacrimogen envers els gerents. Aquesta és la detenció més important de la setmana passada, en la qual els agents han procedit a fer 29, juntament amb la del cap d’administració d’Andorra Turisme, que va ser condemnat a tres mesos de presó per un delicte de sostracció de béns, i la de l’home resident de 59 anys acusat de tràfic de marihuana en el marc de l’operació Riu.



Durant la setmana es van produir dos nous casos de maltractament en l’àmbit domèstic. D’una banda, dijous es va produir una agressió de violència de gènere a Escaldes-Engordany. Una empleada d’un restaurant presentava diverses lesions al rostre i al cos causades per la seva parella, que va ser arrestat en el domicili conjugal. Amb aquest cas, ja són set les agressions per aquest tipus de violència amb individus detinguts des de l’1 de gener de les 13 agressions en l’àmbit domèstic que ha comunicat el servei de l’ordre. De l’altra, un resident de 57 anys hauria agredit diumenge a la seva filla, que presentava diverses lesions a l’avantbraç i a la part posterior del cap. En aquest sentit, és la tercera persona detinguda per maltractar els fills el 2019.



En l’àmbit d’altres delictes també destaca l’home no resident de 27 anys que divendres va provocar danys al mobiliari d’un hotel d’Andorra la Vella per valor de 1.362,93 euros. A més, la Policia va detenir aquest diumenge a Canillo dos homes no residents de 23 i 22 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física per uns fets ocorreguts una setmana abans, quan van agredir tres clients d’un local d’oci, sense motiu aparent, i van fugir del lloc dels fets.

Quatre dones èbries al volant

Respecte als delictes contra la seguretat del trànsit, el servei de l’ordre va arrestar nou persones per donar una alcoholèmia positiva al volant superior als 0,8 grams per litre en sang. Quatre van ser dones, el que significa que és la setmana amb més detencions de dones èbries. En aquest sentit, tenien una mitjana d’edat de 28 anys i la mitjana de la taxa d’alcoholèmia va ser d’1,17 g/l. En canvi, la mitjana d’edat dels cinc homes detinguts va ser de 34 anys i la taxa bufada, d’1,69 g/l. Totes les infraccions es van produir de nit i els implicats eren residents. Tanmateix, l’alcoholèmia més alta la va donar un resident de 28 anys, que la nit de divendres va bufar 1,93 g/l en un control rutinari.