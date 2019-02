Grandvalira prefereix repetir unes Finals en lloc d’acollir uns Mundials

Grandvalira no contempla organitzar un Campionat Mundial d’esquí alpí en un futur encara que sí que voldria acollir, de nou, unes Finals de la Copa del Món, tal com passarà de l’11 al 17 de març on tot el món tindrà els ulls posats a Andorra, ja que el país es convertirà en la seu de l’important esdeveniment. En aquest context, Conrad Blanch, director general de les Finals de la Copa del Món, va explicar a EL PERIÒDIC que, encara que la prioritat, ara per ara és acollir una prova de la Copa del Món masculina, «potser el més adient seria repetir unes Finals d’aquí a uns anys» i no pas uns Mundials. «Seria possible però no seria desitjable perquè una prova d’aquesta mena té unes connotacions bastants diferents», explicava i aclaria que «són 15 dies, al febrer» i que «té uns costos molt més elevats».

D’aquesta manera, segons Blanch, «els Mundials són interessants, hi ha estacions que hi lluiten i podria ser una fita però té uns requeriments bastant exigents i són més de 100 corredors, la gestió no seria gens fàcil». Tot i això, remarcava que «podríem en l’aspecte tècnic perquè tenim dues pistes que són perfectes per a unes Finals i que, per tant, també podrien ser-ho per a uns Mundials».

La culminació d’un projecte

Així mateix, Blanch va voler destacar que el que cal, ara per ara, és pensar en el futur immediat perquè «és una fita molt important, un somni». «Després ja veurem què passa, sempre hi ha nous reptes però tots els països necessiten les Finals, ara hem de veure que tenim una gran oportunitat al davant, per gaudir de l’esquí alpí i per fer que Andorra es vegi al món», destacava.

A més, Blanch va desitjar que «la gent del país respongui», així com «les escoles i els clubs» i va recordar que «la federació internacional ens ha demanat un esdeveniment festiu, els dies que estan aquí amb tota la família esportiva». «És un final de temporada i la gent s’ho agafa com una manera de gaudir-ho, volem tenir el màxim component d’acollida i potenciar aquest aspecte festiu de les Finals», reiterava.

La força dels voluntaris

En aquesta línia, tot això serà possible gràcies als quasi 300 voluntaris amb els quals comptarà l’estació, a part del centenar de persones que formen part del mateix equip de l’estació. «Andorra sempre s’ha implicat en tots els esdeveniments i aquest, és un patrimoni molt alt que tenim», indicava Blanch i afegia que «això ens dona força perquè amb tot aquest equip, amb el qual treballem des de fa molts anys, compartim valors, aspiracions i estan amb nosaltres». «Tenim una força immillorable i hem d’agrair la constància dels voluntaris, siguin visibles o no», manifestava.

Per altra banda, va voler explicar que si les Finals són possibles, és gràcies a «un equip i a una federació amb els quals tenim compenetració», fet que «ens dona capacitat de reacció». «No ens hem d’oblidar de l’ajuda de Protecció Civil, que ens dona molta força», sentenciava.