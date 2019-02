Rius no pot completar el gegant masculí dels Mundials júniors

L’esquiador andorrà Àlex Rius no va completar ahir la segona mànega del gegant masculí dels Mundials júniors de Val di Fassa, que se celebren a Itàlia, i, per tant, va quedar fora.

En aquest context, Rius havia marcat el 57è temps en la primera mànega, amb un crono d’1.00,71, a 4,33 del millor temps. Malgrat això, en la següent baixada no va poder completar el recorregut. D’aquesta manera, avui es tanca la competició masculina dels Mundials, amb la prova d’eslàlom.

Per altra banda, en el primer entrenament de descens d’aquesta competició, que també s’estan celebrant a l’estació italiana de Val di Fassa, Cande Moreno va aconseguir acabar en 20a posició, amb un temps d’1.27,66, a 3,50 del millor temps, que el va marcar l’austríaca Johanna Grebber, amb un temps final d’1.24,16.

Avui es disputarà un segon entrenament mentre que la cursa, que tancarà els Mundials júniors, se celebrarà durant la jornada de demà.

Per un altre costat, a més dels Mundials de Val di Fassa, Marc Oliveras i Matías Vargas havien de disputar un descens a Sella Nevea, no obstant això, es va haver de cancel·lar per la forta calor que va patir l’estació.