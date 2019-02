Riart obre la porta a ampliar el nombre de participants

Després d’una exitosa quarta edició de la Sportiva Andorra Skimo, l’organitzador de la prova, Gerard Riart, va explicar que «hem de mirar si pugem la quantitat d’inscrits de cara a la pròxima edició o si ho mantenim en 900 entre tots els recorreguts». Així, de cara al futur, va comentar que «ens hem de reunir perquè hi ha coses a millorar», però està clar que «seguirem amb el format de quatre curses, amb alguna variació».

En aquest aspecte, va explicar que «hi ha hagut problemes de logística en aquesta darrera prova» com amb les connexions o alguns errors a l’hora d’entregar els obsequis. «Hem de parlar amb els corredors, de com ha anat el dinar i què els han semblat els avituallaments perquè el més important de la prova no és la quantitat d’inscrits sinó poder donar una bona qualitat», remarcava i destacava que «abans de seguir creixent, volem veure si els corredors han quedat contents, si l’han sentit de qualitat».

Malgrat això, a parer seu, «la valoració és positiva, primer pel nombre de corredors». «El nombre de participants ens feia respecte, 900 corredors a la muntanya compliquen la logística però ha sortit molt bé», indicava i afegia que el més important «és que cap persona ha pres mal». A més a més, Riart va voler agrair la tasca feta als 200 voluntaris i va recordar que «els participants destaquen les ganes amb les quals treballen i el bon record que els ofereixen».

L'skimo solidari

Per altra banda, aquest diumenge 10 de març, Vallnord acollirà la tercera edició de la Pal Skimo Femení, la cursa popular femenina d’esquí de muntanya i raquetes individuals per equips. A més, aquesta cursa destaca pel seu vessant solidari, ja que els fons recaptats aniran en benefici de l’AUTEA, al projecte Joves en Inclusió. L’any passat, la cursa va recaptar 2.130 euros que va destinar també a aquesta mateixa associació.