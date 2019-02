La defensa de Besolí demana que es declari nul·la la prova d’Andorra

Les defenses de l’advocat lauredià, Joan Besolí, de l’expresident del FCB, Sandro Rosell, i dels altres quatre acusats de blanqueig de capitals i de pertinença a una organització criminal ahir van coincidir a denunciar diverses irregularitats en el sumari de la causa i van demanar la nul·litat de la comissió rogatòria que es va cursar a Andorra en no respectar els convenis europeus.

El lletrat de Rosell sol·licita noves proves, com un informe sobre el dret estranger a càrrec de dos catedràtics

La primera jornada del judici, que té lloc a l’Audiència Nacional de Madrid i està previst que s’allargui un total de tres setmanes, va centrar-se en les qüestions prèvies i els lletrats dels acusats van aprofitar per posar en dubte diversos elements de la vista oral. Tal com va explicar ahir a aquest rotatiu l’advocada andorrana de Besolí, Anna Solé, «les defenses van posar sobre la taula que en cap moment s’ha assenyalat, acreditat ni provat quin és el delicte subjacent al blanqueig de capitals de què s’està acusant els sis processats, ja que en un primer moment es va parlar de corrupció entre particulars, però no es tractava d’un delicte ni a Andorra ni al Brasil en el moment en què van produir-se els fets».

Defenses de Besolí i Rosell

El lletrat espanyol de Besolí, Andrés Maluenda, va demanar explícitament la nul·litat de la comissió rogatòria dels Estats Units així com de la que es va cursar a Andorra, ja que –segons va indicar Solé– «s’hauria practicat de forma il·legal tot incomplint els convenis europeus». La mateixa advocada ja va indicar que «si es declarés nul·la la prova d’Andorra, la causa quedaria directament arxivada perquè es tracta de la prova documental bancària que ha de demostrar els moviments il·legals de diners». «Si no es valida en els 11 dies de judici, quedarà sobresegut», va sentenciar.

Anna Solé: «Si es declarés nul·la la prova d’Andorra, la causa quedaria directament arxivada i el judici sobresegut»

De fet, la representació legal de Rosell, Pau Molins, va sol·licitar l’absolució del seu client tot sostenint que els delictes apuntats no van existir. A més, va al·legar que aquesta causa no hauria de ser jutjada a l’Audiència Nacional i va sol·licitar la nul·litat de les actuacions dutes a terme abans de la vista oral així com la realització de noves proves, entre les quals un informe sobre el dret estranger a càrrec de dos catedràtics que servís com a prova pericial.

Privació de llibertat

Les defenses de Besolí i Rosell van aprofitar la primera jornada del judici per reiterar-se en la petició de llibertat després que els seus clients hagin complert 21 mesos en presó preventiva. El lletrat de l’expresident del FCB va apuntar que «condemnats per delictes bastant més greus com els de La Manada estan en llibertat» i, per tant, va considerar que hauria de decretar-se la llibertat tant per al seu client com per a l’advocat lauredià «de forma immediata o almenys al final del judici i abans que es dicti sentència».

Anna Solé: «S’ha posat de relleu la crueltat de la mesura de presó preventiva sobretot en el cas de Besolí»

De fet, Solé va ressaltar que durant la sessió d’ahir es va posar de relleu «la crueltat de la mesura de presó preventiva sobretot en el cas de Besolí, ja que va viure una situació personal delicada quan el seu fill va patir un accident i no va poder sortir de la presó per estar amb ell». Això va portar la defensa a parlar de vulneració d’alguns drets fonamentals, com el dret a la defensa, a la presumpció d’innocència i a un jutge imparcial. La representació legal de Rosell va al·legar que el seu client «no ha pogut preparar-se degudament la seva defensa» i que si tant ell com Besolí segueixen en presó preventiva «el tribunal podria convertir-se en sospitós de tenir prejudicis a favor de l’acusació».

La Fiscalia, que des del punt de vista de Solé va estar «molt fluixa perquè no va qüestionar ni debatre res», va oposar-se a la llibertat dels dos acusats en considerar que aquesta mesura cautelar no perjudica el dret de defensa «tot i que pot afectar molt la persona». La vista oral es reprèn avui amb la resolució de les qüestions prèvies i l’inici de les declaracions. Cal recordar que Besolí fa front a una pena de 10 anys de presó i a una multa de 55 milions d’euros, mentre que Rosell, a 11 anys de presó i 59 milions d’euros.