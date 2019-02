A Abu Dhabi, amb il·lusió

Tothom apel·la a la renovació. Però com?

«Aquest és un pas més per consolidar els Special Olympics i veure que s’està fent bona feina», assegurava. Per la seva part, la ministra de Cultura, Joventut i Esports en funcions, Olga Gelabert, va assegurar que «s’ho agafen amb una motivació espectacular» i que és «una forma d’inclusió». «Gaudeixo molt vivint la seva il·lusió», remarcava.

En aquest sentit, el president d’Special Olympics Andorra, Àlex Terés, va considerar que «estem molt satisfets i, sobretot, il·lusionats» perquè si fos pels atletes, «ja serien allà». «Seran dues setmanes per fer esport, divertir-se, conèixer gent, una altra cultura i gaudir de l’oportunitat que significa fer un viatge així», indicava.

Així, un total de 31 persones, 20 esportistes i 11 acompanyats, marxaran el pròxim dia 8 de març per estar-se dues setmanes, fins al dia 22, vivint un somni increïble. Amb Coia Sedó com a cap de delegació, l’equip comptarà amb entrenadors, acompanyants i un metge i participaran en les competicions de bàsquet, atletisme, bàdminton, judo, natació i petanca.

