Corral demana «tocar de peus a terra» tot i ser sisens

Tothom apel·la a la renovació. Però com?

D’aquesta manera, després de vèncer per 3 a 4 al CE Vendre B, l’equip se situa, amb 35 punts, en sisena posició i, de fet, amb els tres punts sumats en el darrer partit, el conjunt tricolor va superar els 33 punts de la passada temporada que quasi li costen la categoria. Així, segons va explicar el tècnic Roger Corral, «estem en ratxa i hem aconseguit redreçar la situació amb entrenament i bon ambient». «És el que ens vam marcar, gaudir dels entrenaments, millorar i, així, ha anat apareixent la bona dinàmica, a més de l’esforç i la solidaritat entre els companys», comentava i assegurava que «al final, amb feina, venen els resultats». «El temps sempre dona la raó però volem tocar de peus a terra, encara que volem competir per tenir una plaça pels play-off de la competició», reiterava.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació