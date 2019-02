El tràfic per Internet creix un 53% durant el mes de gener

Tothom apel·la a la renovació. Però com?

Els abonaments per servei durant el mes de gener van situar-se en 46.937 abonats als serveis de telefonia fixa, 82.050 abonats als serveis de telefonia mòbil i 35.323 abonats a Internet de banda ampla.

El tràfic per Internet en GB durant el mes de gener va situar-se en 5,49 milions de gigabytes (GB), amb una variació positiva del 52,8% respecte al mateix període de l’any anterior, segons les dades que va facilitar ahir el departament d’Estadística del Govern.

Per El Periòdic

