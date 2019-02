Bryn Terfel interpretarà cançons de tot tipus a Andorra

L’Andorra Park Hotel va acollir ahir la roda de premsa del baix-baríton Bryn Terfel i la pianista Annabel Thwaite. El seu espectacle, L’encís de la lírica, que pertany al programa de la 25a Temporada de música i dansa d’Andorra la Vella MoraBanc, tindrà lloc avui al Centre de Congressos de la capital.

El director artístic, Josep Maria Escribano, va afirmar que «tenir un artista com Terfel aquí a Andorra és un gran honor i que, deixant de banda l’òpera, una de les grans novetats és que també cantarà cançons més actuals i d’estils variats». De fet, va explicar que per elegir el programa van negociar-lo amb el senyor Terfel. «Ell ens va fer una proposta que ens va agradar molt i que després nosaltres vam matisar una mica perquè abraci tots els gèneres que ell conrea», va indicar Escribano tot recordant que «ell és un cantant d’òpera però també cultiva la cançó clàssica, com Schubert, i aquí cantarà música més actual».

Connexió amb el públic

El gal·lès ha actuat a totes les grans sales de concert d’òpera del món, incloent-hi la Royal Opera House de Covent Garden i la Metropolitan Opera de Nova York. Ha estat nomenat comandant de l’Imperi Britànic pels seus serveis a l’òpera l’any 2003, va rebre la Medalla de la Reina per a la Música al 2006, així com el títol de cavaller al 2017.

Thwaite reconeix que està «molt connectada» amb Terfiel i que és «molt especial» tocar amb ell

Thwaite és una de les pianistes més versàtils i reconegudes a escala mundial i ha guanyat tots els premis més reconeguts, entre els quals es troba el prestigiós Kathleen Ferrier, la medalla d’or i els premis de piano Richard Tauber. Com Terfiel, Thwaite també s’ha passejat per les sales de tot el món i ha col·laborat amb artistes de la talla de Rebecca Evans o Roberto Algna.

Per a la pianista, poder tocar al costat de Terfiel «és molt especial, ja que estem molt connectats, i aquesta connexió després la tenim amb el públic». Per la seva banda, Terfiel va dir que «la versatilitat que té Thwaite fa que pugui cantar gairebé qualsevol cosa».

Do innat

El baix-baríton Bryn Terfel va néixer l’any 1965 a Gal·les i des de ben petit ja comptava amb un gran interès i talent per la música. Un amic de la família va ajudar-lo a aprendre cant i de seguida va començar a participar en diverses competicions. Al 1984, va mudar-se a Londres i va ingressar a l’escola de música Guildhall, on va graduar-se al 1989. La dècada que va seguir va venir plena d’actuacions, amb la interpretació de Figaro en l’òpera Così avienta el tutte o de Jochanaan en el festival Salome de Strauss. Terfel va entrar al 2000 sent ja una veu internacionalment prou coneguda, admirada i aplaudida.