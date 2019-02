Torres espera que sigui la llei la que acabi amb l’incivisme al Pas

Malgrat que la recent aprovada Llei de seguretat pública amb tota probabilitat no es podrà aplicar fins a la propera temporada d’hivern, per raons de calendari, el comú d’Encamp espera que sigui una eina més efectiva per «dissuadir a la gent que té un comportament incívic durant la nit al Pas de la Casa». Així ho va expressar ahir el cònsol major encampadà, Jordi Torres, durant la sessió ordinària del consell de les Talles a Encamp. El cònsol va recordar que el text legislatiu impulsat pel Govern preveu sancions tant pels clients com pels gerents dels locals que facin soroll i tinguin un comportament incívic durant la nit. Per això, Torres preveu que hi haurà «més responsabilitat dels gerents i turoperadors» perquè les sancions seran més fortes i va ressaltar que moltes de les agències que porten els turistes fins al Pas de la Casa ja se’ls ha explicat el nou marc normatiu perquè «es mentalitzin» del canvi amb multes que poden anar dels 200 als 500 euros.



A part de la branca sancionadora, Torres va fer una petita valoració de la campanya publicitària i el manual de bones pràctiques Al Pas com a Casa. «Estan tenint bona acceptació i la gent l’està mirant», va dir. Tot plegat ha provocat, segons Torres, que aquest mes de febrer, el de més afluència turística, s’hagin registrat incidències «però no més de les que hi hagut en altres temporades».

La Vall del Madriu, font de conflicte

L’oposició comunal va criticar, una vegada més, el funcionament i la manca de rumb de la Comissió de gestió de la Vall del Madriu. «No hi ha previsió de les activitats, cada vegada el pressupost és major i es fa tot de qualsevol manera», va criticar la conseller de Liberals+Independents, Maria Isabel Lafoz, que va demanar que hi hagi una implicació de totes les parts i que es tiri endavant un pla a mig termini per saber «cap a on volem anar i què volem fer d’aquesta vall». En unes paraules similars es va expressar el conseller comunal de PS+Independents, Joan Sans, que va reiterar la demanda perquè el Govern també formi part de la comissió de gestió. «Hi ha manca d’interès i sense la presència ni de Cultura ni de Medi Ambient poc es pot avançar; cal posar-hi la banya per saber exactament a mig i llarg termini què s’hi vol fer», va afirmar.

Torres va defensar que des de la comissió s’està treballant amb la creació dels documents relacionats amb el pla d’usos i de conservació així com l’ordinació del funcionament. Un cop aprovats i validats, el cònsol va assegurar que es podran encarar mesures de millora més concretes així com redisseny d’un pla a mig termini.

Nou aparcament

La sessió ordinària del consell de comú també va servir per aprovar l’adjudicació dels treballs de redacció del projecte d’un nou aparcament a la zona del Prat de Baró, a tocar de l’escola d’hostaleria i gestió turística Vatel i de l’aparcament de Sant Miquel. Amb el projecte de redacció en marxa, Torres va revelar que tindrà més de 50 places i la voluntat és tenir-lo enllestit abans o després de l’estiu.