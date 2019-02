DA ofereix una candidatura «renovada i amb gent competent»

Sota el lema Guanyem el futur, DA i Xavier Espot van validar ahir en un congrés extraordinari les llistes nacional i parroquials per a les eleccions del pròxim 7 d’abril. Segons Espot, el seu projecte ha demostrat que els demòcrates s’han sabut «renovar», quelcom que «els ciutadans reclamen» des de fa temps, i que les seves llistes estan formades per «gent competent» que reflecteix «el què és la nostra societat». La voluntat de tots ells és revalidar la majoria absoluta dels últims vuit anys al Consell General, defensant el que «creiem que és el millor projecte de país». Així mateix, el president del partit, Eric Jover, «sense voler ser pretensiós», va afirmar que «Andorra es mereix una altra majoria de DA» i per aconseguir-ho explicaran «amb pèls i senyals totes les vegades que calguin» el seu programa electoral. «Sortim de dues majories absolutes. No replantejar-se el repte d’intentar construir una nova majoria no seria lògic. Som la màxima força política en aquests moments i hem de tornar a vestir la confiança dels ciutadans i explicar-los el nostre projecte de renovació», va considerar Jover.



Tal com ja s’havia anunciat, el congrés va servir per confirmar que Espot estarà acompanyat de Roser Suñé com a número dos i va demanar a la resta de candidats que no perdin «la mesura humana de la política» i que estiguin «al servei del projecte i del país». Finalment, els va encoratjar a dur a terme la tasca de fer arribar el programa demòcrata a l’electorat «en positiu i rebutjant fer fronts en contra de res o d’algú». En aquest sentit, va concloure el seu parlament destacant que «tan important és guanyar com ser fidels a uns principis i valors» i va desitjar als candidats de la resta de partits una campanya electoral «justa i constructiva».

Pas al costat

Mentre DA celebrava el seu congrés extraordinari, Podem votava per majoria en junta fer un pas al costat i no oficialitzar la candidatura «tot i tenir la llista [nacional] completa». Així, una de les novetats de la contesa electoral d’enguany abandonava la cursa no sense abans demanar als seus simpatitzants «el vot útil per al PS», segons va explicar el president de la formació, Joan Seguí.

«La decisió ha arribat després d’elaborar diverses projeccions de quatre possibles escenaris al Consell General i que potser ens trobaríem amb massa fragmentació i ens cremaríem. Ens trobaríem lluitant sols i preferim focalitzar el vot, acumular el màxim de vot útil», va insistir Seguí qui va concretar que no volien trobar-se en la situació que ha patit el PS aquesta legislatura quan s’ha trobat «lluitant contra tothom». Malgrat la no confluència a les eleccions generals, Podem seguirà tenint una presència a la campanya electoral segons el seu líder.



Respecte la petició als simpatitzants de votar el PS, Seguí va explicar que ahir a la tarda ja hi va haver converses amb Rosa Gili per explicar-li aquest posicionament al qual no s’hauria fet cap objecció, segons el líder de Podem. Preguntat pel fet de com creu que els seus simpatitzants reaccionaran després de la petició de suport al PS quan aquest ha pactat territorialment amb L’A, Seguí va reconèixer que «probablement alguns seguidors s’ho poden prendre malament» però que tot plegat responia a la «voluntat de la majoria de la junta» i representava una mirada més àmplia a favor de les forces progressistes.

Els últims serrells

D’altra banda, una altra de les noves forces apareguda per a aquesta contesa electoral, Andorra Sobirana, oficialitzarà la candidatura nacional aquest matí, segons va confirmar el seu impulsor Eusebi Nomen, encara que va preferir no avançar-ne els noms.

Pel que fa al liberal escindit Alfons Clavera i la seva formació Units pel Progrés d’Andorra, també van assegurar la presentació de la llista nacional al Govern durant aquest matí «si no hi ha cap imprevist». Segons Clavera, «hem sobrepassat els avals per assegurar-nos que tot estigui correcte». La formació va revelar només els cinc primers noms de la candidatura en un acord ahir al vespre.

Finalment, L’A va confirmar que la setena plaça de la seva llista serà per a Jessica Gastó, mentre que van seguir sense transcendir més detalls dels candidats de la tercera via a la llista nacional.