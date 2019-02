Cardelús conclou la pretemporada al circuit de Losail de Doha

Per una altra banda, va explicar que «al test d’aquest cap de setmana arribem encara amb feina important a fer de cara a fixar la posada a punt de la moto, però estic convençut que les poc més de tres hores de pista que tindrem cada dia, ens donaran l’oportunitat de fixar tot allò que ja vàrem treballar al llarg de la setmana passada a Xerès i començar a centrar-nos en el que són els ajustaments específics del circuit de Losail». «El viatge a Qatar és ja la recta final dels preparatius del Campionat del Món i estic molt il·lusionat i amb moltes ganes de començar a competir», sentenciava. Per tant, Cardelús disposarà de tres sessions diàries en cada jornada.

Així mateix, va manifestar que «conec el circuit i m’agrada» i que «allà hi vaig córrer una de les curses del Campionat del Món de Supersport la temporada 2017 i em vaig classificar catorzè».

En aquest sentit, Cardelús va considerar que «aquests entrenaments són molt importants per dos motius, ja que, d’una banda es fan una setmana abans que comenci el Campionat del Món i, de l’altra, l’escenari és el mateix en el qual correrem la primera cursa la setmana que ve».

Així, la feina de posada a punt de la KTM de l’andorrà que els seus tècnics facin al llarg del cap de setmana, serà la base de la qual partiran pocs dies més tard per afrontar la primera prova del Mundial.

El Circuit de Losail de Doha serà, a partir de divendres, l’escenari de l’últim entrenament de pretemporada del pilot andorrà Xavi Cardelús. Al llarg de tres dies, els pilots i els equips que participen en el Campionat del Món de Moto2 disposaran de l’última oportunitat per preparar la temporada abans de començar a competir una setmana després.

Per El Periòdic

