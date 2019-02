L’equip nacional ja és una realitat i estarà format per Vila, Colell i Gil

Després de les proves que es van realitzar el passat 9 de febrer, l’equip nacional d’alpinisme d’Andorra, l’ENAA, ha quedat format per tres membres en formació: Ferran Vila, Guillem Colell i Damià Gil. Estaran sota la direcció de Francesc Soldevila en el programa de tres anys que va ser aprovat per la Federació Andorrana de Muntanyisme i que ha de finalitzar amb la primera expedició de l’equip.

Durant aquests tres anys, la formació serà l’eix vertebrador del projecte, tot i que per a ser membres de l’equip, els aspirants ja havien de tenir un nivell mínim per accedir a les proves on hi van concórrer quatre aspirants

D’aquesta manera, el passat cap de setmana l’equip nacional va fer una estada d’escalada en gel a la Vall de Boí on van fer cascades de gel a l’obaga de Cavallers.

En la sortida es van treballar diferents tècniques de progressió i seguretat, així com tallers. La formació es completarà el pròxim cap de setmana amb l’objectiu de continuar amb el desenvolupament de la tècnica d’escalada en gel.