Rius, 29è a l’eslàlom dels Mundials de Val di Fassa

L’andorrà Àlex Rius va finalitzar ahir, en els Mundials júniors de Val di Fassa, en 29a posició, amb un temps d’1.52,95, a 6,43 del guanyador, que va ser l’italià Alex Vinatzer, que es va imposar amb un crono d’1.46,52. En la primera mànega havia estat 41è, amb 56, 51, a 4, 83 del millor temps però en la segona, la millora va ser de 12 posicions, amb un crono de 56,44, que el va situar 29è.

Per altra banda, també es va disputar el segon entrenament de descens dels Mundials júniors que s’estan celebrant a Val di Fassa on Cande Moreno va ser 19a amb un crono d’1.26,71, a 2,47 del millor temps, que va ser per a la nord-americana Keely Cashmann, amb un crono d’1.24.24. Avui es disputa la prova de descens, que tancarà els Mundials júniors.

A més, en el entrenament del descens FIS de Sella Nevea, Marc Oliveras va ser novè mentre que Matias Vargas va ser 33è.

Clínic amb Richard

Aquesta setmana se celebra a Andorra un clínic de tecnificació, amb l’ex-esquiador Cyprien Richard dirigit a estuiadors sub-14 i sub-16.