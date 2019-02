Vila acaba 53a als 10km dels Mundials absoluts

Carola Vila va debutar ahir en els Campionats del Món absoluts de Seefeld, Àustria, en els 10 quilòmetres, on va acabar en 53a posició, amb un temps de 30.54,8, a 3.52,7 de la vencedora, que va ser la noruega Therese Johaug, amb 27.02,1. L’andorrana va complir amb l’objectiu, que era estar entre la 45a i la 55a.

En aquest sentit, va explicar que «era una carrera en la qual ja sabíem que veníem a agafar experiència, no a buscar un resultat, encara que crec que ens hem defensat bé». Malgrat això, va assegurar que «no he fet una gran carrera, perquè ha estat molt dura i, al final, en l’últim quilòmetre hem perdut una mica». Així mateix, va considerar que «el temps i la neu lenta» la van perjudicar perquè «la carrera es fa dura en aquestes condicions». «Tenia uns esquís molt bons i ens hem defensat bé» reconeixia i afegia que «estic contenta perquè penso que ens anirà bé de cara al futur». «Em va fer molta il·lusió, penso que he agafat experiència i penso que això està bé», concloïa.