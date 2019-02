La Total Fight es consolida internacionalment

Del 28 al 30 de març i del 4 al 6 d’abril torna el Total Fight de Grandvalira que, aquest any, compleix el seu 15è aniversari, tota una fita, ja que, es pot considerar que ha assolit l’objectiu pel qual havia nascut: convertir-se en un referent internacional, que fins i tot, ha implicat que molts riders hagin optat per l’estació com a centre per entrenar i Andorra per lloc on viure.

En aquest aspecte, el CEO de Soldeu-El Tarter, David Hidalgo, va destacar que l’esdeveniment «ha entrat en la seva fase de maduresa, realitzant, any rere any, una millora constant de la prova, tant en organització, com en premi». «Des de l’estació sempre hem cregut per donar suport a totes les disciplines i ens hem convertit en un referent de l’estil lliure, ja que tenim una gran imatge», reiterava.

Per la seva part, Enric Bonvehí, responsable de l’snowpark i cap visible de l’esdeveniment, va remarcar que «la competició ha crescut més del que ens podíem imaginar». Així mateix, el responsable esportiu de la competició, Marc Bajona, va recordar que «la competició ha anat evolucionat duran t els anys», sobretot amb els participants internacionals i la quantitat riders femenines.