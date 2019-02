España, el pilot polític

El pilot Cristian España vol aportar «el meu granet de sorra» a l’esport andorrà i, per aquest motiu, ha decidit formar part, com a suplent, de la llista nacional d’L’A, formació que es va mostrar molt crítica amb la Llei de l’Esport i que aposta per una norma legal que doni més suport a la base.

«El senyor Jordi Gallardo m’ho va comentar perquè tinc experiència en la funció pública i, encara que estic d’excedència, puc aportar moltes coses», assegurava i afegia que «vaig entrar en el projecte perquè tota la vida m’he dedicat a l’esport». «Estic en actiu i li vaig demanar que em posés de suplent per la meva disponibilitat, però vaig veure que era un moment per poder millorar aquest país que tant estimo», reiterava.

En l’aspecte esportiu, España vol «ajudar a la base, que és amb el que hem de créixer i amb el que hem de creure» i «fomentar-la en tots els esports» i, per tant, «fer que el dia demà tinguem més esportistes i més reconeguts». «Espero que per fi puguem fer una Llei de l’Esport com Déu mana», remarcava.

A més, España creu que, a part del foment de l’esport «des dels inicis», s’ha de tenir «un centre on puguem estar tots els esports acollits» i que «des del Ministeri d’Esports se’ns ha de donar un cop de mà general a tots els esportistes que representem el país a escala mundial». Pel que fa al motor, creu que Andorra «ha de ser un país reconegut on es pugui gaudir d’aquest esport» i que «s’han d’acollir més proves internacionals».