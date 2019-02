L’Audiència Nacional decideix avui sobre la llibertat de Besolí

L’Audiència Nacional decidirà aquest matí, en la represa del judici, sobre la llibertat provisional de Joan Besolí i Sandro Rosell després que ahir tots dos declaressin davant del tribunal i oferissin el seu patrimoni com a garantia. «Tot i així, caldrà veure amb quines condicions», va alertar l’advocada andorrana de Besolí, Anna Solé, tot apuntant que podrien posar-los un braçalet per controlar-los o imposar-los restriccions com la retirada del passaport o l’obligatorietat d’acudir cada dia a signar als jutjats.

De fet, de la mateixa manera que va posar de relleu l’advocat lauredià en el decurs de la seva declaració, Solé va insistir que els 21 mesos de reclusió «no només l’han privat del seu dret a la defensa, sinó que també han dificultat la preparació de l’estratègia dels lletrats». En la seva declaració, Besolí, que va poder expressar-se en català perquè el tribunal va facilitar-li un intèrpret, va negar-se a respondre a les preguntes de la Fiscalia –igual que la resta de processats– en considerar que «el seu escrit està ple d’errors i falsedats, a més d’adjuntar irregularment un informe de la Policia d’Andorra al qual donen poca credibilitat». Així doncs, l’advocat lauredià es va sotmetre únicament a l’interrogatori del seu lletrat espanyol, Andrés Maluenda, i després de rebutjar la declaració que va fer en ser detingut va anar reconstruint el relat dels fets ocorreguts entre el 2006 i el 2010.

D’entre els elements més destacats de la seva declaració, Besolí va explicar que en la seva feina de gestor administratiu i patrimonial «mai es va extralimitar de les seves funcions» i que sempre va complir amb la legalitat andorrana. «Besolí ja ha deixat clar que totes les operacions que realitzava comptaven amb les verificacions pertinents i es trobaven sempre dins d’un circuit legal bancari», va indicar Solé tot lamentant que el seu client no hagi pogut aconseguir els abstractes bancaris que permetrien acreditar tots els moviments que s’estan posant en dubte en el marc d’aquesta causa.