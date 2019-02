Retorna l’itinerari interpretatiu entorn de la família Rossell

Des de l’Àrea de Museus i Monuments, recorden que cada itinerari està limitat a 25 persones, de manera que és obligatori realitzar reserva prèvia trucant als telèfons 836 908 o 839 760. La visita és gratuïta per als menors de 10 anys i té un cost de cinc euros per a la resta. El punt de partida de la passejada és la taquilla de la Casa d’Areny-Plandolit, al carrer Major número 9 d’Ordino.

El recorregut està del tot vinculat amb l’exposició La família Rossell, una mirada interior, situada als baixos del Museu Postal, a l’Era del Raser. Per això, l’itinerari desemboca a la mostra temporal i els visitants poden resseguir-la lliurament.

Al llarg d’aproximadament una hora, es van descobrint alguns dels edificis que integraven el nucli de propietats de la família a Ordino, com la capella, l’era gran i el colomer. A més, la visita permet resseguir algunes de les històries relacionades amb aquesta família i alguns dels seus membres més destacats.

Per El Periòdic

