El cicle ‘Geografies’ proposa una mirada a la cultura mexicana

El cicle cultural Geografies dedica la seva tercera edició a Mèxic i enguany es durà a terme entre el 6 i el 19 de maig a l’Era d’Ordino amb entrada lliure a totes les activitats. El fotògraf i editor Albert Padrol tornarà a coordinar els continguts del cicle, que organitzen de forma conjunta l’Institut d’Estudis Andorrans i el Comú d’Ordino.

Pel que fa al programa de l’edició d’enguany, Padrol va definir-lo com «un recorregut inevitablement incomplert per la cultura enlluernadora i inabastable de Mèxic». I entre els convidats, el professor andorrà Pere Vilanova serà l’encarregat d’inaugurar el cicle cultural i el gastrònom andorrà Juan Carlos Valladares també hi serà present.

Després del Japó i l’Índia, el director de l’IEA, Jordi Guillamet, va explicar el perquè de Mèxic: «Ens ha semblat oportú escollir aquest país americà perquè Andorra té la presidència de la Cimera Iberoamericana i Mèxic era precisament un dels països que teníem previstos programar ben aviat». Guillamet va aprofitar per destacar que el cicle és ja «una activitat ben consolidada que desperta la inquietud d’un públic curiós i amb ganes de conèixer altres cultures».

El programa consta de diverses conferències que acostaran el públic a temes d’actualitat com el narcotràfic i la frontera, amb la xerrada Narcotràfic i la gran frontera del periodista Francesc Relea, o els canvis que han experimentat les dones mexicanes en les últimes cinc dècades, amb la conferència Ser dona a Mèxic a càrrec de l’activista i periodista Sonia García García.