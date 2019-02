Nou seguiment hivernal de ratpenats al Cadí-Moixeró

Coincidint amb la temporada d’hibernació dels ratpenats, al mes de gener ja es va començar a fer el seguiment anual de la població d’aquests mamífers voladors a Catalunya. Els treballs d’enguany consisteixen a inspeccionar 15 cavitats d’entre les 51 més grans que hi ha distribuïdes per tot el territori. A part del parc natural del Cadí-Moixeró, també s’observaran cavitats dels Ports, el Cap de Creus, les Capçaleres del Ter i del Freser, i els espais naturals del Massís del Montsec, les Guilleries, Collsacabra i l’Alta Garrotxa.

Espècie amenaçada

El seguiment pretén aprofundir en el coneixement d’aquestes espècies protegides, que són clau dins dels ecosistemes, ja que són bones indicadores dels canvis que es produeixen en els hàbitats i entorns que ocupen. La importància d’endinsar-se en les comunitats de ratpenats i les seves tendències rau en què juguen un important paper com a reguladores de les poblacions d’artròpodes, de manera que el seu coneixement és un bon indicador de què passa en el medi natural on es troben.

Els principals factors d’amenaça detectats en les 30 espècies de ratpenats presents a Catalunya són la destrucció dels refugis, l’ús de pesticides i el deteriorament d’espais naturals com a conseqüència de l’acció humana. El seguiment que just ara s’ha posat en marxa preveu aportar tant dades bàsiques per a la conservació dels ratpenats com el nombre d’exemplars de les diverses espècies, segons va informar Ràdio Seu.

Accés complex a les cavitats

A Catalunya, hi ha catalogades fins a 3.541 cavitats, unes 200 de les quals són d’elevat interès per als ratpenats. D’aquests dos centenars, 51 arriben a més de 500 metres de profunditat. Com que el seu accés és complex i costós, s’ha decidit que cada any es mostrejaran unes 15 cavitats –entre coves, mines i avencs– per catalogar-les segons el seu interès per albergar grans colònies de ratpenats. El mostreig implica inspeccionar durant l’hivern tot el recorregut practicable, per determinar la presència de poblacions hivernants, així com evidències de cria o d’ús durant els períodes d’activitat.