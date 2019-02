Els bombers reclamen la fi de les «discriminacions» amb les baixes

Els dos sindicats del cos de bombers (ABA i A118) van entrar ahir un recurs administratiu a Govern per aconseguir que es canviï el sistema de cotització de la mútua de funcionaris, ja que al seu entendre, en no poder cotitzar alguns dels complements específics (cosa que la CASS sí que té en compte per calcular la prestació), es produeix «una discriminació» perquè quan estan de baixa no arriben a cobrar el 100% del seu salari. L’acció seria el pas previ per acabar reclamant per via judicial si des de l’Executiu no s’actua. «Demanem que el Govern decreti ja, a través d’una circular, que s’acabi amb aquesta discriminació», va assegurar el president de l’ABA, Joan Torra. Una demanda que qualifiquen «d’històrica».



El president d’A118, Miquel Àngel Adran, va remarcar que fa temps que han detectat que «hi ha una disfunció entre el que aporta la CASS i una sèrie de diners que haurien de ser pel treballador que no sabem on es queden». Des del seu punt de vista això acaba comportant que els diners de més se’ls quedi la mútua.

Problema

La problemàtica rau en el fet que la CASS no fa distincions entre el salari base i els complements específics que perceben alguns funcionaris, sinó que quan calcula l’import que ha de percebre un treballador públic que està de baixa ho fa sobre el salari global. En canvi, la mútua no permet cotitzar per la totalitat dels complements, de manera que es produeix una diferència entre el que aporta la CASS aporta a la mútua i el que aquesta finalment paga al mutualista. Torra va posar un exemple ràpid. «Dos funcionaris que cobren exactament el mateix, 2.000 euros, per exemple, i quan estan de baixa un cobra 1.500 i l’altre la totalitat del sou», va indicar, afegint que «això és una discriminació, perquè tots haurien de disposar del mateix sou».



Segons Adran, ja han fet diverses reclamacions a la comissió de la mútua, però no han rebut resposta. «No sabem per què no ens deixen cotitzar per aquests complements. Vam demanar de poder fer el canvi però no hem rebut resposta i trobem que es produeix un greuge comparatiu entre col·lectius».



Així, si un cop es compleix el termini legal establert per rebre resposta per part del Govern, aquest fa silenci o els denega la petició, no descarten portar el cas a la Justícia. «Ens estan forçant, d’alguna manera, a què la Batllia resolgui», va exposar el representant d’A118. A més, va reiterar que «els diners que la CASS està pagant per aquestes variables i que no es poden cotitzar a la mútua, la mútua no els hauria de gestionar ni se’ls hauria de quedar. En canvi, se’ls està quedant».

En aquest sentit va admetre que «l’històric en diu que hem d’anar a la Batllia per resoldre els problemes perquè no ens han donat resposta».

Transparència

D’altra banda, els sindicalistes van recordar que les «disfuncions» que presenta la mútua són variades i els problemes venen tant de l’antic reglament de funcionament com del nou. Així van ser especialment crítics amb la falta de transparència de l’ens. «Ahir van fer una reunió i, per exemple, tot es porta tancat. No hi ha res de transparència i ningú està informat», va qüestionar Torra, que va assegurar que justament en aquesta reunió «es van aprovar quatre actes, actes que es van llegir a veu alçada i es van haver d’aprovar sense abans poder-los revisar o fer les nostres esmenes». «És el tarannà de la comissió», va sentenciar Torra.



Cal tenir present que tot just fa uns mesos van sortir a la llum un seguit d’irregularitats en el cobrament de les baixes, ja que alguns dels mutualistes haurien cobrat dues vegades la prestació (una per part de la CASS i una altra per part de la mútua). En aquest sentit, des del CFPA es va presentar una denúncia a la Batllia perquè si ho creia oportú, obrís diligències per investigar l’afer. Una acció que es va donar a conèixer al mateix temps que es va saber que la fiscalia ja havia obert una investigació. Torra va assegurar que «sembla que els dirigents de la mútua tinguin muntat el seu xiringuito, però és la mútua de tots els funcionaris i tots hauríem de saber què es cou allà dintre».