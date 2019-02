Inversió de 2,7 milions més del previst a la Massana

El Comú de la Massana va anunciar ahir inversions per valor de 2,7 milions d’euros que no estaven previstes en el pressupost 2019. Segons va detallar el cònsol major de la parròquia, David Baró, davant d’un «excedent» de tresoreria (disposen d’uns 7 milions d’euros), s’ha optat per fer créixer la inversió. «Augmentem la inversió, però tocant de peus a terra», va remarcar Baró, deixant clar que seran obres que «no generaran despesa».



Entre els projectes anunciats ahir pels quals es van aprovar els compromisos de despesa, destaquen les obres de reforma del carrer major i de la plaça de l’Església, a les quals es destinen 600.000 euros. També és important la partida de 532.860 euros destinada a realitzar diversos eixamples de carreteres secundàries per millorar la seguretat de la xarxa viària als pobles d’Anyós, Sispony i l’Aldosa. A més, també es preveu renovar la plaça de la Ciutadania, embellir l’entrada del Parc Natural del Comapedrosa, millorar la xarxa d’aigües i asfaltar diverses urbanitzacions.

Prat del Colat

Ahir també es va aprovar l’adjudicació de la segona fase d’obres del Prat del Colat. S’hi destinaran 885.708 euros i l’empresa guanyadora del concurs preveu tenir-les acabades en un termini de 12 setmanes. El pressupost contempla la remodelació de tota la superfície verda i de jocs, a més de la delimitació dels camins.