Duel entre excompanys de llista per consolidar l’hegemonia

Si hi ha una parròquia amb un escenari curiós, aquesta serà la Massana. El trencament en el centredreta que es va produir el 2015 i el suport de l’equip comunal de Ciutadans Compromesos (CC) a la candidatura de Liberals d’Andorra semblava mostrar que la parròquia era un feu liberal. Quatre anys després, però, la situació ha canviat i molt. Les escissions liberals, les aspiracions demòcrates com a formació dominant i la presència de l’agrupació comunal amb suport d’ideologies diverses (però fins ara fórmula guanyadora) feia entreveure que es podien arribar a veure tantes llistes com faccions familiars hi ha a la parròquia. Un escenari dividit que podia obrir ferides difícils de recuperar.



Al final, però, la decisió de CC de presentar-se amb una llista parroquial «independent» i «de consens» ha fet recular taronges i pintadistes i el que hauria pogut ser una guerra fratricida s’ha convertit en un duel entre excompanys de viatge.



La carambola ha comportat que els 3.067 electors massanencs hagin d’escollir entre aquells dos que van assolir la victòria el 2015: Carles Naudi i Judith Pallarés. Ara cada un embarcat en un projecte diferent. Naudi encapçala la llista de CC al costat del fins ara cònsol menor, Raül Ferré; mentre que Pallarés lidera amb el socialdemòcrata Vicenç Alay la proposta conjunta de liberals i PS: d’Acord. Una marca blanca que arriba després de l’experiment de Junts (amb Verds, Iniciativa Ciutadana i independents) que els va deixar lluny de la victòria i que poc més d’un any després ja s’havia fracturat.

Sensacions

«No és la situació òptima, però hem d’afrontar que amb el partit liberal vam partir peres fa un any i pocs mesos», va manifestar el candidat de CC, reiterant que «no és una situació que m’entusiasmi però cadascú és lliure de fer el pas que cregui millor». En aquest sentit va desitjar que si es troben amb Pallarés «sigui d’una manera molt neta, amb molt fair play i que sigui un debat realment polític».



Naudi va deixar clar que «som una agrupació que representem diverses sensibilitats presents en l’àmbit nacional i que a la Massana hem sabut fer pinya per treballar en comú, amb diàleg i consens i aquest tarannà el volem portar al Consell». Igualment va garantir que «ens mantindrem independents» i que per tant «no anirem al grup parlamentari de ningú».



Els suports implícits es van deixar veure tant en la presentació de les candidatures de DA, amb Xavier Espot definint com un «acte de generositat» el fet de no presentar candidatura, com en les manifestacions fetes ahir des de la terceravia. El candidat a cap de Govern, Josep Pintat, es va mostrar esperançat de poder tornar a treballar «en un futur colze a colze» amb Naudi.

«Nosaltres ens donem per representats a la Massana sabent que hi tenim companys», va justificar. Unes manifestacions similars a les del presentador de la candidatura, Albert Pintat. «Ciutadans Compromesos, en principi, són els nostres companys de viatge. Hem estat també generosos», va apuntar.

Diferències

La candidata de d’Acord, Judith Pallarés, també té clar que tot i que les sigles no hi siguin, la seva cursa electoral serà contra DA i terceravia, si bé creu que «no és molt normal que un partit que governa no presenti candidatures a totes les parròquies». Va recordar que «CC és una candidatura que fins ara ens havia unit i és probable que hi torni perquè a la parròquia tenim projectes similars», però tampoc va amagar les diferències que han portat a la situació actual. «Sincerament no esperàvem que CC acabés fent la candidatura al Consell General. No vam estar d’acord en aquesta decisió i el resultat és que hi ha dues llistes diferenciades».



Segons la candidata de d’Acord, els liberals «hem continuat amb la coherència de presentar una candidatura en el sentit que és un partit nacional i que sempre hem defensat aquest posicionament». De la mateixa manera va recordar que la proposta conjunta és el resultat d’haver mantingut «la línia que ja vam iniciar fa mesos amb uns acords ja previstos, per poder assolir la modificació de la llei electoral perquè sigui més proporcional, més justa i més representativa».



Pallarés veu positiu que només hi hagi dues candidatures perquè el vot no es dispersi tant, encara que no va oblidar del vot en blanc. Com no podia ser d’una altra manera es veu en una candidatura guanyadora, però caldrà esperar al dia 7 d’abril per saber si la suma de PS i L’A pot fer ombra a una aposta que en el terreny comunal no ha tingut rival.