D’Acord i Andorra Sobirana, contra l’hegemonia demòcrata a Canillo

Canillo, territori demòcrata des de l’any 2011, encara les eleccions del pròxim 7 d’abril amb tres propostes ben diferenciades: DA, d’Acord i Andorra Sobirana.



La candidata de DA, Meritxell Palmitjavila, va valorar positivament la presentació de les dues noves candidatures i va mostrar-se convençuda que «això crearà il·lusió» als votants que no «s’identifiquen amb nosaltres». De fet, el nou escenari electoral motiva encara més els demòcrates que volen «lluitar fort» i «sense por» per revalidar el seu mandat. «Encarem la campanya amb moltes ganes de continuar la nostra manera de fer política i les nostres reformes i seguirem treballant com hem fet sempre, apropant-nos als ciutadans», va assegurar Palmitjavila. A més, va considerar que haver aportat cares noves amb i sense experiència política tant a la llista nacional com a les parroquials els fa ser més optimistes, perquè suposa una regeneració real, que «és el que volia i esperava molta gent» després de dos mandats consecutius de DA.



Pel que fa als reptes de futur, la demòcrata va assegurar que n’hi ha molts i que serà a partir d’avui quan es començarà a treballar definitivament el programa electoral. Entre els més prioritaris, però, no hi faltaran «Europa, la reforma sanitària –que és inajornable– i, potser, el tema de la llei electoral», va pronosticar Palmitjavila, en referència al motiu de l’actual coalició PS-L’A.

Canvi i renovació

Per a la candidata de d’Acord, Cristina Valen, el ventall de partits és una mostra de «democràcia i pluralitat» i suposa l’oportunitat de trobar una resposta alternativa a l’«establishment constantment present» a la parròquia. A parer seu, socialdemòcrates i liberals han estat capaços de crear un «projecte conjunt guanyador molt ampli» que busca la «pluralitat al Consell General» a través de tres pilars fonamentals: la reforma de la llei electoral, la creació d’un nou sistema de responsabilitat política i les bones relacions amb la Unió Europea.



«Que tinguem presència a les set parròquies demostra les ganes que tenim de canvi i renovació. Tots nosaltres volem treballar per a la societat andorrana i, concretament, per a Canillo», posant fi a la majoria taronja dels últims vuit anys, va apuntar Valen, qui ja va formar part de la llista de Dolors Carmona per a Andorra la Vella en les últimes eleccions comunals.

Política de programa

Ricard Riba, el cap de llista de l’altra nova formació que irromp a Canillo, Andorra Sobirana (AS), va considerar que derrotar els taronges no serà gens fàcil, però tampoc és impossible. «El nostre repte és guanyar les eleccions. Tenim davant DA, que encara està molt de moda, però crec que ho podem aconseguir», va pronosticar el candidat ahir al matí, després de presentar oficialment la candidatura a la casa comuna.



L’optimisme sembla estar justificat «si tenim en compte que en sis mesos hem aconseguit crear un partit nou i elaborar una llista parroquial i una nacional». La política d’AS no es basa, «ni es basarà», en personalismes sinó en un programa format per «gent molt vàlida de tots els perfils i edats» que té la missió de «trencar la majoria de DA que l’únic que ens ha portat ha estat una fractura ciutadana», va informar Riba. Així mateix, va explicar que «la gent ens para pel carrer» i «ens envia missatges felicitant-nos i animant-nos [...] a recuperar l’Andorra d’abans».



Respecte a la formació de d’Acord, el candidat d’AS va assegurar que no els fa «gens de por» perquè és una unió «totalment contradictòria» que la majoria d’electors «no entén». Per justificar-se, va recordar que abans de DA, «Canillo havia estat feu del partit liberal, però dels liberals d’abans, no d’aquest nou socioliberalisme que s’han inventat ara i que no encaixa per enlloc». Per tant, tot i que el descontentament entre alguns votants del PS i L’A tradicionals podria beneficiar-lo indirectament, Riba va assegurar que la seva feina se centrarà en convèncer la ciutadania amb un programa electoral propi que, creu, és el millor «per tirar el país endavant».

Últims comicis

L’any 2015, la circumscripció parroquial de Canillo comptava amb 908 electors, dels quals hi va participar el 71%. D’aquests, més d’un 80% es va decantar per DA i gairebé un 20% per PS + Verds + IC + I. Actualment, la parròquia compta amb un cens electoral de 1.003 persones i dues formacions, a més de DA, que concorren per primera vegada en unes eleccions.