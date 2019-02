Divisió del centredreta contra el domini de DA

Un total de 27.278 ciutadans estan cridats a les urnes el 7 d’abril. Després de vuit anys de domini de DA, el centredreta confirma l’atomització i quatre propostes miraran de prendre’ls la majoria absoluta. Per l’esquerra, el PS s’erigeix com a garant del canvi amb el suport de Podem que a darrera hora va declinar fer llista.

La cònsol major d’Andorra la Vella i presentadora de la llista nacional de DA Conxita Marsol va preveure «una campanya intensa» en la qual tenen «molta il·lusió», motiu pel qual va considerar que «malgrat que no serà fàcil pensem que portem una molt bona candidatura i que tenim opcions importants». A més, Marsol va mostrar-se «contenta» amb «les llistes que hem pogut tancar» i quant a la diversitat d’opcions electorals va manifestar que «son moltes llistes pel país que som, però això demostra també que hi ha ganes i projectes de país, cosa que és important».

Per la seva banda, el cap de llista del PS Pere López va apostar per un discurs de caire més polític i va plantejar la dicotomia que «aquestes eleccions van de continuïtat de DA o opció de canvi». En aquest sentit, López va assegurar que «l’única opció de canvi realista passa per les llistes territorials amb la denominació d’Acord», ja que «parteixen de la preocupació per la qualitat democràtica del nostre país i per una modificació del sistema electoral». En relació al fet que Podem, que finalment no concorrerà a les eleccions, animés al seu electorat a donar suport al PS, López va comentar que «és un reforç per a la política d’esquerres, que en el nostre país té un nom i es diu Partit Socialdemòcrata».

En representació d’L’A com a presentador va comparèixer Jordi Cerqueda, qui va posar èmfasi en «l’èxit» de ser present a les set parròquies perquè «hi ha molta gent que s’ha bolcat en el nostre projecte». En referència a la quantitat de candidatures, Cerqueda va esgrimir que aquesta és la raó per la qual proposen «una llista representativa» davant del que consideren un símptoma de «desconcert de la ciutadania andorrana».

Terceravia va fer ahir a la tarda l’acte de presentació de la seva candidatura «com una alternativa ciutadana» i al matí l’excap de Govern Albert Pintat es va erigir com a portaveu d’una formació «que com indica el seu nom vol dir el millor d’un costat i de l’altre costat».

Pintat va lamentar l’absència de la terceravia a «una parròquia important com Canillo» però alhora va comprendre que «de vegades és una opció personal i a la gent els hi fa molt respecte anar a primera línia».

Com a portaveu de la formació progressista es va erigir Josep Lluís Donsión, qui va remarcar que duen «una llista paritària» —com també DA i terceravia— i amb molta presència de «joves» entre els primers candidats.

En nom d’Andorra Sobirana va parlar la presentadora de la llista Carmen Moreno i va posar el focus en què la majoria dels integrants de la candidatura que encapçala Eusebi Nomen «són persones que no són de política, però amb moltes ganes de treballar per Andorra». Així mateix, Moreno va agrair, malgrat les dificultats, poder haver tirat endavant una llista en la qual «la gent ens ha donat molt suport».