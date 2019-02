La capital s’aferra a una batalla entre polítics veterans retornats

Andorra la Vella sempre és el blanc de totes les mirades. Al cap i a la fi, suporta el pes de la responsabilitat per ser la capital. Els partits van presentar ahir quatre candidatures en unes territorials que es preveuen renyides i on la majoria de forces han optat per recuperar noms amb una dilatada trajectòria si bé, alguns, portaven anys fora de la primera línia. DA vol mantenir el domini que té des que va emergir, ara fa dues legislatures, i presenta una candidatura d’experts i amb forts vincles amb la parròquia: el veterà Enric Tarrado i el fins ahir cònsol menor, Marc Pons, que va renunciar al càrrec per fer el pas a la política nacional. Els demòcrates van robar-li la capital al PS el 2011 per 262 vots, una diferència ínfima en la circumscripció amb el cens més ampli del país que es va accentuar en 425 vots el 2015. Per contrarestar el rodet taronja, la coalició d’Acord recupera una espasa com el socialdemòcrata Joaquim Miró, que va ser conseller a la dècada dels noranta, i Sílvia Ferrer, membre de l’executiva liberal.

D’Acord vol acabar amb el rodet ‘taronja’ i per fer-ho recupera a Joaquim Miró i aposta per Sílvia Ferrer

Àngel Dalmau, que es va presentar com a número 2 en les anteriors eleccions, i Meritxell Pujol seran les cares visibles de Progressistes-SDP. Emi Matarrodona, fins fa unes setmanes presidenta del sindicat de treballadors de la corporació, i Joan-Antoni Préstamo, seran les de la terceravia. La capital, per tant, presenta candidatures paritàries i tots els aspirants, a excepció del progressista Dalmau, es tiren a la piscina i pretenen arribar per primera vegada al Consell General.

«Volem donar continuïtat al projecte que estem duent a terme a la corporació», va indicar Tarrado, que va reconèixer que el tàndem amb Pons, que va entrar per primera vegada al Comú amb 25 anys –i ara en té 39–, «és fort» i la proposta és «pròpia». L’aspirant demòcrata no va voler revelar més detalls de l’oferta parroquial, ja que segueixen «perfilant» l’estratègia i el programa electoral. Tot i això, va precisar que es tracta d’una candidatura «coherent i que abasta tot el comitè parroquial d’Andorra la Vella».

Qui ho té més clar, en canvi, és d’Acord, que té molt present què es juga en les propostes parroquials. «És on es guanyen uns comicis generals», va manifestar Miró, que farà una campanya «positiva i constructiva». Preguntat pels dubtes que pot generar en l’electoral una aliança d’espectres dispars com L’A i PS, el socialdemòcrata va assegurar que «la ideologia pot ser la que sigui, però el fi és fonamental. Divergim, però el que tenim en comú és suficientment fort com per superar les diferències». En aquest sentit, Miró creu que és una proposta «vital» per a la societat andorrana.



El president de Progressistes-SDP, Jaume Bartumeu, va afirmar que la seva opció és «clara i ferma» i amb «coherència en el discurs» que «no ha participat en moviments estranys difícils d’explicar a la ciutadania», en referència al pacte territorial de d’Acord i la no proposta que finalment els liberals van fer arribar als progressistes després de convidar-los a formar-ne part. Per tot plegat, Bartumeu, que ahir es va congratular d’haver sigut el primer partit a oficialitzar les llistes, considera haver presentat unes llistes «equilibrades» i «de la gent i no de les classes elitistes». Respecte als pintadistes, la dupla espera donar la sorpresa en unes eleccions que es preveuen renyides.

Més votants

El 7 d’abril podran votar a la capital 8.097 persones, el que suposa un lleuger increment del cens electoral respecte als comicis del 2015, quan 7.372 persones van ser cridades a les urnes. Van acudir-hi 4.343, la participació més baixa de totes les circumscripcions, amb el 58,91%, lluny del 65,6% global. Els candidats aspiren a incrementar aquests percentatges, que es van desplomar en les últimes eleccions generals, ja que en les del 2011 la participació a Andorra la Vella va ser del 68,3% i la mitjana a les set parròquies, del 74,1%.

Cabanes, substitut de Pons

Durant la sessió del comú celebrada ahir a la tarda, en la que es van validar les quatre candidatures, es va oficialitzar la renúncia de Pons. El següent nom de la llista comunal dels demòcrates és Alain Cabanes, actual director d’Esports de la corporació, i prendrà jurament la setmana que ve com a no conseller de la corporació. La cònsol major, Conxita Marsol, va explicar ahir que encara no ha decidit qui ocuparà el càrrec de cònsol menor. Tot i tenir 15 dies naturals per nomenar un successor, segons la llei, Marsol es va comprometre a designar-lo a principis de la setmana que ve.