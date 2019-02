Esforços per fer caure el feu escaldenc dels ‘taronges’

Toni Martí, Xavier Espot o Sílvia Calvó són només tres noms de l’actual Govern en funcions que pertanyen a DA i que tenen origen a la parròquia escaldenca. Terceravia i d’Acord en són conscients però els seus integrants també reivindiquen la seva pertinença a la parròquia i confien que el desgast polític, en especial, del cap de Govern, que va ser cònsol major de la parròquia quasi vuit anys, tingui un efecte de trasvasament de vots cap a les seves llistes.

Sílvia Calvó: «Haurem d’explicar millor què hem fet aquests vuit anys sense deixar de mirar el futur»



En aquesta ocasió DA lluitarà pels escons territorials a Escaldes amb l’acutal ministre en funcions de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, no gensmenys un dels perfils millor valorats transversalment de l’actual Executiu. Completa el tàndem taronja Xavier Giménez i els suplents Montserrat Capdevila, David Santuré i Jennifer Puig. Una selecció de persones que Calvó va qualificar de «paritària no només en el gènere sinó entre els que tenen carrera política i les noves incorporacions».

Les noves formacions confien en el desgat de DA després de l’acció de Govern



La terceravia aposta a Escaldes per la candidatura encapçalada per Josep Pubill i França Riberaygua, qui representa un cas de liberal escindida dels pintadistes i tornada a reincorporar més tard, descontenta amb l’evolució de L’A. Riberaygua i Pubill estan acompanyats per Pau Tizón, Daysi Rubia i Similia Abetbol a les suplències. «Som un nou projecte polític i anem a convéncer a Escaldes que som una alternativa a DA, amb gent d’ideologia liberal», va resumir les seves intencions a la parròquia Pubill. Un fet que no és baladí, ja que aquesta reivindicació de l’essència liberal es pot vincular amb el fet que Escaldes és la parròquia que va veure néixer el PLA.



La tercera candidatura territorial a Escaldes és la de d’Acord, la confluència entre PS i L’A, que va ser la més matinera a tot el país a presentar-se i de la qual es van conèixer més detalls el dilluns a la tarda. L’encapçalen Rosa Gili i Marc Magallón, i els segueixen els suplents Calres Sánchez, Joan Torra i Naeco Yamamoto. El tàndem és prou conegut en la vida política del país i Magallón compta amb la fama de ser racional i conciliador en les seves negociacions com a conseller comunal, càrrec que ha hagut de deixar per formar part d’aquesta candidatura.

Josep Pubill: «Parlem de renovació i anem a convèncer, perquè som una alternativa a l’actual força de Govern»



«Sobre el paper sabem que es casa de DA, però la parròquia no és seva. Ells tenen un llegat de vuit anys al darrere que pensem que no han quedat clares moltes coses. Sovint no s’ha treballat des de la serietat i la professionalitat. Això li hauran d’explicar a la parròquia i reivindiquem el fet que les coses es poden fer millor», va expressar Gili amb la mirada posada al possible desgast que DA pot enfrontar a Escaldes.

Els candidats de Progressistes - SDP es presentaran al públic en un acte «diferent» la setmana que ve



Completa la llista de formacions que lluitaran pels escons d’origen escaldenc Progressistes-SDP, qui, de moment, prefereix mantenir-se en un perfil d’exposició baix i ha anunciat la presentació dels candidats i les seves prioritats en un acte «diferent» probablement la setmana que ve. De moment, el que va quedar oficialitzat ahir després de la presentació de la candidatura per part de Víctor Naudi al comú és que l’advocada Elizabeth Zoppetti i Mac González són el tàndem de la formació a Escaldes-Engordany. Acompanyats de Najim Aouraghe, Jordi Bazan i Gonzalo Donsion en les posicions de suplents.

Mirada en el futur

Malgrat que Calvó va reconèixer que «haurem d’explicar millor què hem fet aquests vuits anys», va assenyalar que «no s’ha de deixar de mirar el futur, perquè nosaltres som un projecte que mira cap endavant», va explicar després de ser preguntada sobre com el desgast del Govern podria beneficiar la terceravia.



En aquest sentit va avançar, que tot i que el programa es coneixerà en breu, també a Escaldes es reforçaran els aspectes socials després d’un període «potser més centrat en la reforma del país i la construcció d’infraestructures».

Rosa Gili: «Sobre el paper sabem que és casa de DA, però el seu llegat de vuit anys té coses que no són clares»



Tot i això es va mostrar prudent a l’hora de vincular uns possibles bons resultats amb la trajectòria de DA a la parròquia: «Hem tingut successius bons resultats durant vuit anys però haurem de veure què passa». També pensant en el futur, Gili i Magallón van considerar el fet que d’Acord triés Escaldes com a lloc per presentar la marca «un presagi» dels bons resultats a la parròquia.

Les xifres

El 7 d’abril Escaldes-Engordany aportarà a les urnes un màxim de 5.401 electors, els ciutadans actualment censats a la parròquia i amb dret a vot.