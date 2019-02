Una rebatejada UL batallarà amb DA i d’Acord per mantenir el triomf

Sant Julià de Lòria és l’origen del que podem anomenar el big bang de la terceravia, allà estava el nucli que ha evolucionat i s’ha estès cap a altres parròquies. Però com a candidats de la territorial repeteixen dues figures sempre fidels a Josep Pintat però amb una projecció nacional, també com ell: Josep Majoral i Carine Montaner. Els acompanyen com a suplents Oliver Alís, Meritxell Baró i Sonia Carrillo. Gens menyspreable és també la dada que Majoral i Montaner van ser els consellers generals sorgits de la llista parroquial de Sant Julià el 2015, en aquella ocasió sota les sigles de Ld’A + UL.



Aquesta bandera d’impulsors s’intuia ahir en el discurs de Majoral: «La tercera via neix amb tres persones de Sant Julià i dues de la Massana. Hem estat marcant una visió de país i d’Estat des del punt de vista de Sant Julià i és palès el que des d’aquí podem aportar al conjunt del país. Ja ho hem demostrat».

Álvarez Marfany: «No percebo el desgast d’haver tingut càrrecs de Govern, la figura de Xavier Espot demostra la renovació»



Juntament amb la llista de la terceravia, DA i d’Acord també van oficialitzar ahir els seus candidats territorials lauredians. El primer, proposa l’encara ministre en funcions de Salut, Carles Álvarez Marfany i Vicky Grau, amb Julià Tomás, Sofia Cortesao i l’experimentadíssim Ladislau Baró com a suplents. El segon, amb Gerard Alís i Joan Fernàndez encapçalant la candidatura, acompanyats en les suplències de Virginia Cortesao, Jessica Rodríguez i Francesc Anglada.

Possible desgast

Així doncs, les tres candidatures que competiran a la territorial ofereixen als 4.029 electors censats els avantatges de tenir cares conegudes de la primera línia política, la majoria al Consell General, però també el desavantatge del consegüent possible desgast associat al càrrec. Però no tots els candidats estan d’acord amb aquesta possibilitat: «No percebo el desgast d’haver tingut un càrrec de Govern, la figura de Xavier Espot demostra la renovació», va dir amb contundència Álvarez Marfany, en ser preguntat per aquesta situació.

Josep Majoral: «No comptem amb el transvasament de vots d’altres formacions, ens centrem en la feina del nostre projecte»



De la seva banda, Majoral va reconèixer «la valentia» de tots els candidats que concorren a Sant Julià pel fet de presentar-se de nou a l’examen de la ciutadania amb la càrrega d’haver estat figures de la primera línia política, tot reconeixent que es tracta de «cares molt visibles exposades al Consell».



Sobre aquesta exposició a l’ull públic, el candidat de d’Acord (la marca de PS + L’A a les territorials), Gerard Alís, va voler matisar que tot i que ell sí que ha estat a la primera línia del Consell General, el seu company de tiquet, Joan Fernàndez, aporta sang més fresca al tàndem i «ho afronta amb molta il·lusió», va lloar.

Arribada de d’acord

La terceravia es mou en un terreny que coneix bé i els seus candidats sempre han estat ben tractats pels lauredians. DA també està ben parat tradicionalment a la parròquia i ara arriba la incursió de d’Acord en un terreny que se li pot fer costerut: d’una banda les reminiscències dels qui donen suport als liberals poden tenir problemes per entendre el pacte amb el PS i a la inversa amb els qui podrien optar per una opció més progressista com el PS. També cal tenir present l’absència d’SDP, que tot i formar part de la majoria comunal i tenir un candidat a cap de Govern de la parròquia, no ha pogut fer quallar la fórmula de Laurèdia en Comú. Un fet que podria arrossegar vots cap al PS, si els electors entenen el pacte amb L’A. «Tenim la percepció que Sant Julià necessita una força diferent i nosaltres ho som», va dir Alís, alhora que va voler deixar clar que una de les fites de tenir candidatura de d’Acord a Sant Julià és «poder evidenciar la penalització de la llei electoral actual i lluitar contra aquesta».

Gerard Alís: «Tenim la percepció que Sant Julià necessita una força diferent i nosaltres ho som»



També segurs de les seves possibilitats, Majoral va indicar: «No comptem amb el transvasament de vots d’altres formacions, ens centrem en la feina del nostre projecte».



Álvarez Marfany va restar importància a la presentació de dues noves marques en aquesta contesa laurediana: «No veig la diferència entre la terceravia i UL, són el mateix» i va desestimar un possible augment de força donada l’expansió nacional.

laurèdia en valor / A banda del posicionament de Majoral respecte del fet que la seva feina al Consell en aquesta legislatura ha posat de manifest com es pot fer país des de Sant Julià i per a Sant Julià, el candidat de d’Acord va considerar que «cal col·locar la parròquia al lloc que es mereix i ha de tenir el respecte que li pertoca. PS i L’A estem per a aquest canvi».



Contràriament, el candidat de DA, va reivindicar que «Sant Julià mai ha estat abandonat pel Govern».