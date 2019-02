Llibertat condicional per a Besolí i Rosell

La secció primera de la sala penal de l’Audiència Nacional ha acordat aquest matí posar en llibertat condicional a l’expresident de l’FC Barcelona, Sandro Rosell, i el seu soci Joan Besolí, després de quasi dos anys de presó condicional. Tots dos estan sent jutjats pel suposat blanqueig de 20 milions d'euros de la Confederació Brasilera de Futbol. La decisió els ha estat comunicada per la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, a l'inici de la tercera sessió del judici oral en el qual estan acusats juntament amb altres quatre persones.

A l'aute, la sala explica que té en compte que està a punt de complir-se el màxim de dos anys de presó provisional i el caràcter excepcional de la mesura, encara que els obliga a assistir a totes les sessions del judici i fixar domicili, els retira el passaport i els exigeix que compareguin el primer i tercer dilluns de cada mes al jutjat o comissaria més pròxim al seu habitatge. Avui hauran de tornar a la presó per signar i posteriorment quedaran lliures.

Rosell i Besolí es troben a la presó des del 25 de maig del 2017 i estan investigats per un delicte continuat de blanqueig de capitals mitjançant una estructura estable que l'expresident del Barça hauria liderat fins a rentar 20 milions d'euros. La fiscalia demada per als dos una condemna d'11 anys i 59 i 54 milions de multa, respectivament.

La sala raona que la presó provisional, com a mesura cautelar, té com a finalitat assegurar la presència de l’inculpat de qui es pugui presumir l’existència de risc de fuga en el judici. El tribunal considera que a diferència del que ha mantingut la defensa, aquesta mesura no afecta a la presumpció d’innocència, ja que la mateixa només es pot veure destruïda per una sentència condemnatòria. Afegeix que si la sala no va accedir en moments anteriors a deixar-los en llibertat va ser pel “risc de fuga”, ja que considerava “imprescindible que compareguessin al judici”. Per aquest motiu “partíem de la premissa d’una base fàctica i jurídica que ens venia donada i consolidada per una sèrie d’antecedents processals com l’escrit d’acusació del fiscal –que s’oposava a la llibertat– i l’aute d’obertura del judici oral”, agrega la resolució.

El canvi es produeixi perquè la sala ha “reexaminat” la situació personal d’ambdós acusats i “vist que ja han estat escoltats en declaració” opta per accedir a la llibertat sol·licitada “sense necessitat de constitució de fiança”.