Les Finals de la Copa del Món tindran moneda pròpia

Hi ha moments de la història que són únics, i que mereixen ser immortalitzats. Un record en forma de moneda és, sens dubte, forjar una reminiscència que perdurarà al llarg dels anys. Un d'aquests esdeveniments mereixedors d'aquesta commemoració són les finals de la Copa del Món d'esquí que se celebren enguany a Andorra, i que juntament amb el 600 aniversari del Consell de la Terra, disposaran de la seva pròpia peça de 2 euros. Fabricada amb coure-níquel i níquel-llautó, un diàmetre de 25,5 mil·límetres, un pes de 8,50 grams i amb un acabat convencional, aquesta moneda és singular ja que, com ha dit el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, en la presentació celebrada aquest dimecres a l'edifici administratiu del Govern: "És la primera vegada en la història que es fa una moneda amb el motiu de les finals de la Copa del Món d'esquí, una moneda representativa del país".

Cada any, Andorra té la potestat de realitzar una tirada de monedes de col·lecció, fruit d'un acord monetari amb la Unió Europa que permet fabricar un tiratge, del qual un 20% pot ser destinat a aquesta causa. Així doncs, any rere any, Andorra ha llançat al preu de 12,50 euros per empreses de numismàtica, un seguit de col·leccions presentades en un elegant estoig. El 2014, el motiu commemoratiu va ser el 25è aniversari de l'ingrés d'Andorra al Consell d'Europa. L'any 2015 se'n van fer dues, una celebrant el 25è aniversari de la signatura de l'acord duaner amb la Unió Europea i un altre del 30è aniversari del reconeixement de la majoria d'edat i els drets polítics als 18 anys. El 2016 es van commemorar els 150 anys de la nova reforma del 1866 i el 25è aniversari de Radiotelevisió d'Andorra. El motiu del 2017 va ser el lema 'Andorra, el país dels Pirineus', seguit d'un altre en honor a l'himne del Principat. Finalment, el 2018, a banda d'unes monedes de plata de 5 euros i unes d'or de 50 euros, es va commemorar l'aniversari de la Constitució.

El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha volgut deixat ben clar que "des del Govern ens hem bolcat molt en l'emissió d'aquests tiratges, i enguany estem molt il·lusionats, ja que el motiu de les finals de la Copa del Món d'esquí és un esdeveniment del país". La comercialització de les monedes es farà a partir de l'11 de març, a través dels professionals de la numismàtica, tal com s'ha anat fent fins ara en les emissions commemoratives anteriors, però també a través dels punts de venda de marxandatge de l'organització de les finals de la Copa del Món d'esquí alpí.