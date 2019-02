Espot dimiteix com a ministre per centrar-se en la campanya

El ministre d’Afers, Socials, Justícia i Interior en funcions, Xavier Espot, ha presentat aquest dimecres al matí la seva dimissió com a titular de la cartera, una decisió que “obeeix”, ha manifestat, al fet que encapçalar la llista nacional de Demòcrates per Andorra en els propers comicis electorals del 7A “requereix una dedicació absolutament exclusiva”. Espot, que ha manifestat que no vol que la seva postura “creï precedents” ni sigui “un model” per a d’altres candidats, ha circumscrit el seu posicionament a “una casuística concreta” i personal.



D’aquesta manera, ha destacat que la dedicació que li requerirà ser candidat a cap de Govern per DA farà que no disposi de “prou temps” per la feina que tindria encomanada al capdavant del ministeri en les condicions que serien òptimes. La seva renúncia al càrrec serà efectiva a partir de divendres, ja que tenia uns compromisos contrets que vol acomplir, i a partir de llavors la seves carteres les assumirà el cap de Govern en funcions, Toni Martí. Espot ha destacat que “és la primera vegada” que un ministre pren una decisió d’aquestes característiques i ha negat que vulgui evitar, d’aquesta manera, les crítiques d’electoralista que podria rebre qualsevol acció que prengués fins al 7 d’abril al capdavant del ministeri. Així, s’ha mostrat convençut que “hagués cessat o no en el càrrec, s’hagués titllat d’electoralista” qualsevol acció que hagués fet, com també considera que hi haurà aquesta crítica en les decisions que prengui l’executiu en aquest temps fins als comicis. En aquest sentit, ha recordat que anteriorment, i amb governs de diferents colors, hi ha hagut ministres que han continuat en el càrrec malgrat ser candidats a les eleccions i això no vol dir que se n’haguessin aprofitat. Així, ha destacat que pot dir “alt i fort”, que Jordi Alcobé, Jordi Cinca i Gilbert Saboya, que eren ministres i candidats a les eleccions del 2015, no van aprofitar el càrrec per treure’n rèdits electorals com tampoc ho van fer ministres anteriors, i n'ha citat els del PS.



Espot ha defensat que la seva casuística no hauria de servir com a precedent en el futur ja que “no és el mateix” ser ministre i candidat a cap de Govern que formar part d’una llista, ja sigui nacional o territorial, ja que la seva posició porta a una “compatibilitat molt difícil” i més tenint en compte el ministeri que encapçala, que són “tres en un”. Així, ha afirmat que si s’arribés “a la conclusió” que qualsevol ministre ha de dimitir quan va a una llista es “desvirtuaria” un govern en funcions i es posaria en “dificultat” les tasques que hagués de dur a terme. Pel que fa als seus companys de gabinet que també integraran llistes de DA, en aquest cas territorials, Sílvia Calvó, Carles Álvarez i Jordi Torres, ha avançat que “no només no tenen la intenció de dimitir sinó que no tenen capacitat” de fer-ho i en aquest sentit ha destacat que si ho fessin farien inviable el funcionament del Govern.



Espot ha volgut agrair la feina del personal dels diferents ministeris que ha encapçalat durant aquests darrers set anys i ha desitjat que les coses que hagi fet bé tinguin continuïtat i aquelles en les quals s’hagi pogut “equivocar” siguin corregides en el futur. En aquest sentit, ha desitjat que el “clima pacificat” que ara com ara hi ha als cossos especials es pugui mantenir i ha subratllat, també, el desplegament de la llei de serveis socials i sociosanitaris i la d’erradicació de la violència, de les quals, ha dit, queden només alguns “serrells”. Acabar la reforma de l’administració de la justícia és una altra de les matèries pendents, ha dit. Ha avançat que alguns d’aquests aspectes socials i de seguretat ciutadana conformaran el programa electoral i ha defensat que ha estat encertat mantenir els dos ministeris junts durant aquests anys per coordinar certes accions com pot ser la lluita contra la violència de gènere. A partir d’ara, però, creu que seria “aconsellable” que Afers Socials estigués “segregat” d’Interior.



Quant al fet de com veu l’escenari electoral, ha declarat que és “difícil” fer anticipacions als resultats però ha reivindicat que des de DA han “assolit l’objectiu” de presentar candidatures amb “experiència, solvència tècnica i renovació”, a més de paritàries. Creu que són unes llistes “fortes, solvents i amb persones capacitades” i que, per tant, es presenten als comicis amb “opcions de revalidar” la majoria absoluta. Pel que fa a qui pensa que serà el seu principal rival, ha tornat a assenyalat Pere López i qüestionat sobre algunes llistes territorials com la de Canillo o la Massana ha manifestat, en el primer cas, que és bo que hi hagi diferents llistes ja que això farà que es pugui mobilitzar la ciutadania i, per tant, lluitar contra l’abstencionisme i que hi hagi menys vots en blanc. Pel que fa a la parròquia massanenca, ha reiterat que Ciutadans Compromesos no entra en competència amb DA a escala nacional, ja que no ha mostrat el seu suport a DA però tampoc a cap altre formació, i a més tenen “moltes coincidències ideològiques i programàtiques”.