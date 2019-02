Caldea rep quasi nou milions de visitants en 25 anys

Tot i que en un primer moment la construcció de Caldea va ser molt polèmica i no se li esperava un llarg recorregut, el cert és que el pròxim 24 de març l'spa termal complirà 25 anys des de la seva posada en funcionament. És per aquest motiu que des de la direcció del centre s'han preparat una sèrie d'activitats i esdeveniments que s'aniran desenvolupant al llarg del 2019 i que tindran en compte totes les persones i institucions que hi han pres part durant tot aquest temps. Tal com ha confirmat aquest dimecres el director del termolúdic, Miguel Pedregal, ja des dels seus inicis va quedar demostrat que l'aposta per oferir una experiència poc convencional i lúdica en aigües termals va ser una decisió d'èxit. Tant és així que Caldea ha rebut durant aquests 25 anys gairebé 9 milions de visitants, i ha obtingut uns ingressos acumulats que s'apropen als 300 milions d'euros, dels quals fins a 75 milions s'han reinvertit en el centre.



Les dades de visitants han experimentat un creixement exponencial. Durant l'any de la seva creació, Caldea va rebre al voltant de 130.000 visitants, mentre que en els dos anys següents ja sobrepassava els 300.000. Dels últims anys ençà aquesta barrera s'ha superat significativament, ja que les persones que s'apropen a Andorra per gaudir de l'spa superen les 400.000, un fet que constata la línia ascendent i un futur pròsper per al centre. A més, els bons resultats econòmics dels darrers dos anys han permès tornar a repartir dividends entre els accionistes. Quant als treballadors, Caldea va començar amb menys de cent i va créixer fins a arribar als 155 empleats fixos amb què compta avui en dia. Cal destacar, però, que durant aquests 25 anys hi han passat gairebé 2.000 treballadors.



Caldea és un dels principals motors econòmics que nodreix de turistes el Principat. És per aquest motiu que la companyia va decidir impulsar un restaurant que es va convertir en el primer d'Andorra en obtenir una estrella Michelin, la qual va mantenir durant cinc anys. També ha estat seu d'espectacles de categoria i ha consolidat un club amb gimnàs i activitats exclusives per a socis. "Un club de referència a escala internacional", ha dit Pedregal.



Les activitats que es duran a terme al llarg de tot aquest any donaran inici el pròxim 25 de març amb un dinar institucional amb membres del comú d'Escaldes-Engordany i diferents autoritats on se'ls hi farà entrega d'un llibre commemoratiu que repassa amb imatges tota la història del centre. El dia següent estarà dedicat als accionistes de SEMTEE (Societat d'Explotació Mixta del Termolúdic d'Escaldes-Engordany) i se celebrarà una festa especial que comptarà amb animacions de tota mena. A més, a partir d'aquesta data i durant tot el 2019, l'edifici lluirà una decoració especial de celebració tant externa com interna, amb l'objectiu de comunicar aquesta fita a la població.



Alguns dels projectes més destacats per aquesta celebració serà la inauguració de la piscina panoràmica, prevista per a finals d'estiu, i que sobrevolarà el riu Valira. Tot i això, aquesta no serà l'única novetat, ja que s'està gestant el projecte d'ampliació del club de socis, que permetrà millorar l'experiència dels visitants i s'habilitaran fins a 1.300 metres quadrats dels locals de la planta baixa d'Inúu per fer una nova piscina coberta de natació de 25 metres de longitud i tres carrils.



Pel que fa al futur, la voluntat de Caldea és seguir enriquint l'experiència dels visitants i, en aquesta línia, seguiran treballant per mantenir viu l'esperit d'innovació pel que van apostar els seus impulsors el 1994 i que han preservat fins avui en dia totes les persones que han passat i que han col·laborat.