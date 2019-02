Augmenten les sol·licituds de vot per correu

Un total de 149 persones han sol·licitat, dins el termini que tenien per poder-ho demanar, exercir el vot per correu. Aquesta xifra suposa 26 persones més que a les comunals del 2015 i 49 més que a les generals del mateix any. El ministre portaveu en funcions, Jordi Cinca, ha destacat que se segueix “la tendència a l’alça” en aquesta modalitat de votació.



Majoritàriament, les persones que han demanat exercir aquest vot resideixen a Espanya o França, tot i que n’hi ha també a llocs llunyans com Madagascar, Panamà o el Canadà. A partir d’ara, des del Govern se’ls notificarà que tenen activada aquesta modalitat de vot i a partir del 25 de març rebran els documents per poder votar, entre els quals, les professions de fe. A través d’una empresa de missatgeria els electors que es troben a l’estranger podran fer arribar la documentació i el vot a la Batllia i aquestes paperetes es tractaran com si fos vot judicial.



També relacionat amb els comicis electorals, el fins ara ambaixador d’Andorra a Suïssa, Mònaco, Liechtenstein i San Marino i l’oficina de Nacions Unides a Ginebra, Enric Tarrado, que encapçala la llista territorial de DA a Andorra la Vella, ha decidit demanar el cessament d’aquest càrrec a la ministra d'Afers Exertiors, Maria Ubach. Segons Cinca, ha pres aquesta decisió ‘motu propio’ ja que, tot i que la llei no ho explicita, ell ha considerat que “l’essència del rol que ha de desenvolupar” com a diplomàtic no és compatible amb una activitat política. De moment, per substituir-lo, s’ha acordat que el director del departament d’Afers Bilaterals i Consulars, Joan Forné, sigui cap de missió davant els països on Tarrado representava Andorra.