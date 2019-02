Dos ferits greus en accidents d’esquí a Soldeu

Durant el dia d’avui s’han produït diversos accidents d’esquí a pistes. Els de major gravetat són dues persones que es troben ingressades a l'UCI de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell després de l’accident patit al sector de Soldeu de Grandvalira. Un home de nacionalitat argentina ha sofert un traumatisme toràcic, mentre que un altre d’argentí l’ha patit abdominal. Tots dos es troben en observació. Al sector Ordino-Arcalís de Vallnord una jove de Madrid ha patit una topada amb un altre esquiador, rebent un cop a les costelles. Ha estat traslladada en helicòpter al centre hospitalari, on s’ha pogut comprovar que la lesió no era greu.

Per El Periòdic

