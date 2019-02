Creixement imparable

La Lliga Multisegur Assegurances no para de créixer i el nivell, any rere any, va augmentant i, per tant, la competició és de millor qualitat. En aquest sentit, segons es desprèn de l’estudi Global Trans Market Report 2018 de la FIFA, el nombre de clubs de la competició domèstica implicats en fitxatges internacionals ha crescut i, per tant, la lliga andorrana ocupa la 132a posició del rànquing en el nombre d’entitats implicades en les transferències internacionals, amb sis, xifra que suposa un 20% més en comparació amb l’any 2017.

A més, un total 25 jugadors estrangers van fitxar per clubs del país a principi de temporada, abans que l’FC Lusitans fes fallida i s’hagués de reinventar. Així, aquesta xifra suposa un 78,6% més en comparació amb l’any 2017, ja que alguns clubs com el Vallbanc FC Santa Coloma, la UE Engordany o la UE Sant Julià es van reforçar internacionalment per disputar la Lliga de Campions i l’Europa League.

En aquest context, tal com va explicar a EL PERIÒDIC el director tècnic de la Federació Andorrana de Futbol, David Rodrigo, «tenim constatat, pel que fa a jugadors professionals, que la lliga nacional està creixent». «Fa tres anys hi havia vuit jugadors professionals, fa dos nou, i, l’any passat, 29», assegurava i recordava que «això comporta que cada cop els clubs estiguin més professionalitzats i treballin millor, a més de disposar de millors instal·lacions i infraestructures».

En aquesta línia, va remarcar que «nosaltres donem infraestructures, arbitratges i assegurances» i que «les úniques despeses que tenen els equips són el primer equip i el futbol base». Per tant, «no tenen tantes despeses com passa amb altres federacions on els clubs paguen les instal·lacions, el lloguer a l’ajuntament, la mútua o l’arbitratge». «Aquí tot està subvencionat per part de la federació, però els pressupostos són els que són», subratllava.

A més, va comentar que «s’està fent un salt qualitatiu en entrenadors» perquè «la formació amb els tècnics de la base és cada vegada millor» i, «si aquesta millora, això repercuteix en el primer equip», afegia Rodrigo.

El paper dels andorrans

Els jugadors nacionals que han marxat d’Andorra a competir en altres lligues ha disminuït un 66,7% en comparació amb l’any 2017. En aquest sentit, amb tres fitxatges, Andorra ocupa la 162a posició del rànquing mundial. Malgrat això, cal recordar que els fitxatges de l’FC Andorra compten per la lliga espanyola, i un traspàs de’un jugador entre la lliga nacional i Primera Catalana compta com a internacional.

En aquest context, va explicar que «hem proposat un mínim de jugadors andorrans en plantilla» i que els equips «hagin de tenir un cert nombre de jugadors andorrans dintre del camp». «S’ha treballat en les comissions per protegir el jugador del país i perquè seria interessant pel que fa a seleccions però, al final, són els clubs qui ho han de decidir», recordava. «Aquesta disminució és normal però el que volem és que el jugador tregui el seu màxim rendiment, i ens és igual a on, però està clar que com millor sigui el nivell de la lliga, millor», reiterava.

Pel que fa a un hipotètic canvi en el nombre d’equips a la lliga, va recordar que «s’ha intentat en els darrers anys» però que «l’assemblea sempre ho ha tirat en rere». «No tenim capacitat per decidir-ho perquè aquesta és sobirana», sentenciava.