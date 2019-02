Mor Leo López, extricolor que va guanyar la Copa Catalunya

En aquest context, Emery va explicar a través del seu compte personal de Twitter que «mai podré oblidar tots aquests moments que vam poder viure junts al Llorca» i que «eres molt gran i ho seguiràs sent sempre». «El meu més sentit condol i una forta abraçada per a tots els seus familiars i amics, descansa en pau», escrivia.

Així, el jugador es va retirar al Llorca i va ser amb aquest equip amb el qual es va estrenar com a tècnic a la Segona Divisió espanyola, al costat d’Unai Emery, actual entrenador de l’Arsenal, amb el qual, la temporada 2004-2005, va estar a punt de pujar a la Primera Divisió espanyola.

El tarragoní Leo López va morir el passat dilluns a la nit a casa seva, a Llorca, a l’edat de 48 anys. Aquesta temporada, l’exjugador de l’FC Andorra havia estat entrenador de l’Ascó i anteriorment havia militat en equips com el Torreforta, el Manlleu, l’Espanyol B, el Palamós, el Sabadell, el Nàstic i l’FC Andorra, equip amb el qual va jugar des de l’any 1990 fins al 1994 i amb el qual va guanyar la Copa Catalunya. En aquest context, l’entitat tricolor va voler manifestar «el seu més sentit condol a la família i amics» en un comunicat.

Per El Periòdic

