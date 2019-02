Canillo estrena el pagament via PayPal amb 24 operacions

El Comú de Canillo ha estat un dels primers a facilitar el pagament de tràmits, taxes, tributs o multes per via electrònica i ara, també ha tornat a avançar-se i ja permet el pagament mitjançant la plataforma PayPal. I l’opció ha estat exitosa. Segons va avançar ahir el cònsol major de la parròquia, Josep Mandicó, des que el servei es va posar en funcionament fa tot just un parell de dies, ja s’han registrat 24 pagaments.



De fet, el mandatari va destacar que l’ús del pagament electrònic registra una tendència creixent. En aquest sentit va recordar que el 2016, quan es van començar les primeres proves, es van fer una vintena d’abonaments, el 2017 ja en van ser uns 220 i l’any passat es va superar el miler. «Registrem un creixement exponencial», va apuntar, tot afegint que durant els dos primers mesos d’aquest any ja se n’han registrat 500.



A més, des de la corporació es pensa que «si ara tenim aquest sistema més segur, estem segurs que farà créixer els pagaments electrònics», va afirmar.

Plataforma

Cal tenir present que el pagament per via PayPal també estarà disponible en la plataforma intermodal que desenvolupa FEDA. Justament en el consell de comú d’ahir a la tarda es va aprovar la signatura d’un conveni entre la companyia elèctrica i la corporació per tal de tenir presència en la plataforma pel que fa a l’àmbit del transport. Així, des de la plataforma e podrà obtenir informació sobre els aparcaments de la parròquia (saber si estan plens o buits), es podrà fer reserva de places i pagar l’import corresponent a l’estada feta, tant per als pàrquings amb barrera com per la zona blava. En el conveni s’ha fixat que es cobrarà una comissió de deu cèntims per cada transacció que es pagui a través de la plataforma.



El cònsol menor, David Palmitjavila, va remarcar que l’adhesió a la plataforma no comportarà cap inversió afegida per a la corporació, ja que la modernització del sistema informàtic que es va fer recentment ja és compatible amb el servei. Igualment va indicar que quan s’han renovat barreres i màquines dels pàrquings, també s’han col·locat aquelles que són compatibles amb l’ús del sistema electrònic. Amb tot, es va deixar clar que qui ho vulgui podrà utilitzar els mitjans de pagament tradicionals.