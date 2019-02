Els joves seran els primers a competir a Arcalís

Mentre que la prova del Freeride World Tour que s’havia de disputar demà s’ha cancel·lat pel vent, aquest cap de setmana sí que es disputarà el Dorado Freeride Júnior. En aquest sentit, l’organització estudia poder celebrar la prova a inicis de la setmana vinent i si es disputarà al Baser Negre o al pic de Tristaina. Malgrat això, té marge fins al dia 8 de març per celebrar-la.

El Freeride World Tour no es disputarà fins a principis de setmana a causa del mal temps

Així, 80 riders d’Andorra, Espanya, França, Gran Bretanya, Alemanya, Irlanda, Japó, Nova Zelanda, Polònia, Suïssa i Suècia es batran aquest cap de setmana amb la prova júnior al Port del Rat, que ja té més de dues dècades d’història i, per tant, la darrera prova del Freeride Júnior Tour 2019 d’Ordino-Arcalís de categoria de tres estrelles serà l’aperitiu a la gran setmana del Freeride World Tour. D’aquesta manera, els joves talents del fora pista mundial podran compartir espais i activitats amb els seus ídols del FWT.

Visita dels millors riders

Demà els riders internacionals Kristofer Turdell, Hedvig Wessel, Carl Regnér i Elisabeth Gerritzen visitaran la Peak Performace Store de l’Illa Carlemany i assistiran, a les 20 hores, a la projecció del documental Hedvig’s Way als Cinemes Illa Carlemany.

El documental Hedvig’s Way mostra com Hedvig Wessel, un dels quatre riders ambaixadors d’aquesta marca de roba i d’equipament esportiu, es prepara per al Freeride World Tour, després d’haver participat en els Jocs Olímpics de Sotxi i en els Jocs Olímpics de Pyeongchang. És un film apassionant que mostra paisatges únics i narra l’experiència d’esquiar pels espectaculars fiords noruecs.

A més, una hora abans, els riders estaran a l’establiment signant pòsters i compartint una estona amb l’afició. Per assistir a l’esdeveniment, cal reservar a la botiga amb antelació.