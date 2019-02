El nou telecabina, un actiu per incrementar la facturació d’Arcalís

El nou telecabina Tristaina ha tingut molt bona acollida entre el públic i segons va explicar ahir el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, el giny ha contribuït en millorar la facturació d’Arcalís. Un dels aspectes que ha comportat és l’arribada «d’un públic que abans no teníem». Concretament visitants que no són esquiadors però que utilitzen el telecabina per accedir a la zona de la Coma i acaben consumint en els punts de restauració. «Ens ha pujat la facturació de la restauració», va exposar, sense concretar números, admetent que justament l’àrea de la Coma ha de ser un dels espais a desenvolupar i potenciar en un futur. De la mateixa manera va explicar que el giny també ha donat la possibilitat d’incrementar l’afluència d’esquiadors a les pistes. «Abans teníem capacitat per entre 3.200 i 3.500 esquiadors i ara podem sumar unes 500 persones més», va detallar, indicant que el canvi es deu al fet de poder tenir «persones penjades» que utilitzen el giny.



Mortés, doncs, va manifestar que encara que la meteorologia no ha estat la millor, actualment la facturació de l’estació està per sobre que la de l’any passat en les mateixes dates.



D’altra banda i quant a les previsions pel que queda de la temporada d’hivern, el cap visible de la corporació ordinenca no es va mostrar excessivament preocupat pel llarg període anticiclònic. Mortés va garantir que la neu «es manté», també perquè se’n pot fabricar de cultiu i això fa que les pistes presentin unes bones condicions tot i la falta de precipitacions d’aquest hivern. Però no va amagar que caldrà esperar si aguanta fins Setmana Santa, ja que aquest any cau a mitjans d’abril.