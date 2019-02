El Bus de la Salut detecta un 71% d’afectats per malalties arterials

Un 71,7% de les persones que es van sotmetre a les proves preventives que va dur a terme el Bus de la Salut entre els anys 2015 i 2018 presentaven algun tipus de malaltia ateromatosa, és a dir, la disminució del calibre de les artèries per l’acumulació de plaques de greix. Per això, el servei itinerant de la Diputació de Lleida tornarà a citar totes les persones visitades en la primera fase del projecte mèdic per a la realització de proves de prevenció de malalties cardiovasculars i renals.

Aquesta segona fase de l’estudi, que tindrà lloc entre el 2019 i el 2021, permetrà veure l’evolució d’aquestes persones. A més, s’hi han inclòs més proves de diagnòstic precoç de malalties vasculars, com ara la determinació de la velocitat de l’ona de pols, per identificar la rigidesa arterial. Durant aquests últims quatre anys, el Bus de la Salut s’ha desplaçat per 28 municipis de la demarcació de Lleida, entre els quals hi ha la Seu d’Urgell, Oliana i Organyà, per realitzar un diagnòstic precoç a una població d’entre 45 i 70 anys, seleccionada aleatòriament per complir amb un o més d’un dels factors de risc cardiovascular.

Anàlisi de les dades

En total, pel bus medicalitzat, han passat 8.402 persones: 4.265 dones i 4.137 homes. En concret, 123 persones van haver de ser derivades a un especialista hospitalari per malaltia arterial severa; 106 al Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida; i 17 al Servei de Cirurgia Vascular del mateix hospital.

D’altra banda, a partir de la incorporació de noves proves diagnòstic el setembre del 2015, es va poder determinar que un 13% de les persones visitades presentaven l’espirometria alterada, un 4,2% de les quals mostraven una arítmia auricular i un 26% evidenciaven un grau de risc cardiovascular. També es va constatat que un 60% dels pacients són fumadors o ex-fumadors.

El Bus de la Salut es va posar en marxa al gener del 2015 amb una aportació aproximada de 425.000 euros anuals provinents de la Diputació de Lleida, que compta amb altres col·laboradors.