El MoraBanc perd el darrer test abans de tornar a la competició (80-79)

Així, segons va explicar el tècnic Ibon Navarro, «hem fet 25 minuts a un bon nivell». «La idea era seguir agafant sensacions i mantenir el nivell competitiu, però ells han pujat el nivell i hem vist una situació que ens trobarem en els dos pròxims partits», explicava i afegia que «la reacció no ha estat la millor».

El MoraBanc Andorra va perdre ahir, per un punt, l’amistós que va disputar contra l’Elan Béarnais Pau a la seva pista. Els andorrans van començar dominant en el primer quart i en el segon van firmar un parcial de 8 a 2, fet que va servir perquè els tricolor marxessin al descans amb un resultat de 30 a 42. Malgrat això, al tornar del descans, van rebre un parcial de 9 a 0 i al final del tercer quart, el resultat era de 56 a 65. Finalment, en el darrer temps, els locals es van apropar als andorrans i finalment es van emportar el partit per 80 a 79. Walker va ser el millor anotador tricolor, amb 12 punts.

Per El Periòdic

