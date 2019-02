Aprovada la regulació de les vacances dels Bombers

El Consell de Ministres va aprovar ahir al matí el Reglament regulador de les vacances, els permisos administratius i els dies compensatoris del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. El ministre Portaveu en funcions, Jordi Cinca, va explicar que es tracta «d’un tràmit que no aporta res d’especial», perquè el text reprèn les condicions que ja s’apliquen actualment d’acord amb la Llei, però sí que permet comptar «amb una regulació més precisa i adaptada a la realitat» del moment que viu el Cos.



Pel que fa als permisos administratius, va detallar Cinca, s’introdueixen un seguit de disposicions per reforçar les obligacions d’acreditació i fer una sistematització més acurada. Tanmateix, el nou reglament preveu que per la via reglamentària s’estableixin les particularitats escaients en matèria de vacances no contemplades a la Llei, així com el tipus i les condicions per atorgar o refusar qualsevol permís administratiu.



Respecte als dies de vacances ordinaris, els membres del Cos de Bombers tenen dret a 25 dies hàbils de vacances retribuïdes cada any, i a un nombre de dies de compensació anyal equivalent als festius de l’any. A més, els dies festius de caràcter especial, com són Nadal, Cap d’Any, Constitució i Meritxell, només es podran compensar a través d’una retribució i aplicant un augment del 100% al preu de l’hora ordinària.



L’objectiu de tot plegat, va afirmar el ministre, és donar seguretat jurídica als treballadors i completar el marc legal vigent.