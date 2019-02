Espot dimiteix com a ministre per centrar esforços en la campanya

El cap de llista per a les eleccions de DA Xavier Espot va presentar ahir la seva dimissió com a ministre en funcions d’Afers Socials, Justícia i Interior, una decisió «de caràcter estrictament personal» que «obeeix a una circumstància molt concreta». Aquesta conjuntura, segons Espot, respon a que «la dedicació que requereix encapçalar una candidatura nacional no em deixaria prou temps per dur a terme, en les condicions adequades, la feina que tenia encomanada fins ara com a ministre».

El cessament es farà oficial aquest divendres perquè «encara tenia una sèrie de compromisos contrets que haig d’assumir i portar a terme convenientment» va matisar Espot. Les funcions ministerials seran assumides pel cap de Govern en funcions, qui seguirà comptant amb «l’assistència i el suport» de les dues secretàries d’Estat.

Si bé no hi ha precedents d’una renúncia d’aquestes característiques, Espot va remarcar que la seva voluntat és que això «no serveixi de model per a altres candidats».

«Voler crear un precedent amb aquesta decisió personal que jo adopto avui seria un greu error»

Sobre la possibilitat que els tres altres tres ministres en funcions que integraran diferents posicions a la candidatura demòcrata —Carles Álvarez (cap de llista a Sant Julià), Jordi Torres (cap de llista a Encamp) i Sílvia Calvó (cap de llista a Escaldes)— Espot va tallar les especulacions d’arrel i va assegurar que «no només no tenen la intenció de dimitir, sinó que a més tampoc tenen la capacitat de dimitir», ja que el Govern en funcions quedaria molt afectat.

A diferència d’aquests casos esmentats, per a Espot «conflueixen dos factors que fan que la compatibilitat sigui molt difícil». Per una banda va esgrimir que «no és el mateix un ministeri molt ampli com el que encapçalo jo» i també va afegir, com a altre cara de la moneda, que «no és el mateix anar a una candidatura territorial que encapçalar la candidatura nacional».

«El que no pot ser és que tots els ministres que concorren a una determinada candidatura hagin de dimitir, perquè això faria inviable el funcionament del Govern i tenen la responsabilitat fins al final de la legislatura» va manifestar Espot per concloure el debat.

Al ser preguntat si aquesta decisió pretén esvair les eventuals crítiques dels seus adversaris polítics per fer un ús del càrrec amb fins electoralistes, Espot va aplicar una mirada retrospectiva per mostrar el seu convenciment en que ni Jordi Alcobé, Gilbert Saboya i Jordi Cinca —l’any 2015— ni Pere López, Victor Naudi i Sílvia Bonet, entre d’altres, —l’any 2011— «s’haguessin aprofitat del seu càrrec com a ministre quan alhora eren candidats».

«Seria aconsellable que el ministeri d'Afers Socials es tornés a segregar del ministeri d'Interior i Justícia»

Malgrat tot, Espot va assegurar que qualsevol actuació —com el conveni signat amb els podòlegs la setmana passada— que es porti a terme mentre el Govern estigui en funcions «serà titllat d’electoralista», motiu pel qual va considerar que «la crítica és difícil d’evitar».

Respecte a les tres carteres ministerials que va aglutinar en la darrera legislatura, el cap de llista de DA va justificar la unió d’aquestes perquè «necessitaven ineludiblement una excel·lent coordinació entre l’Administració de justícia, els cossos policials i els serveis socials».

No obstant això, Espot va assenyalar que, un cop culminats els projectes de la present legislatura, «seria aconsellable que el ministeri d’Afers Socials es tornés a segregar del ministeri de Justícia i Interior. Amb tot, Espot va declarar que «no tinc tan clar» que el ministeri d’Afers Socials s’hagués de tornar a associar al ministeri de Salut .

Valoracions preelectorals

Espot va mostrar la seva satisfacció per haver presentat unes candidatures que «combinessin d’una forma perfectament equilibrada» l’experiència política, la solvència tècnica i renovació amb nous perfils.

«Ens presentem amb les millors candidatures i amb moltes opcions de revalidar la majoria absoluta»

És per això que el cap de llista de DA va opinar que «ens presentem a la propera contesa electoral amb les millors candidatures i amb moltes opcions de revalidar la majoria absoluta», la qual pensen lluitar «incansablement». Precisament Espot va defensar que la decisió que va comunicar ahir obeeix a l’objectiu de «revalidar el resultat electoral de fa quatre anys».

La trajectòria de Xavier Espot

Dimiteix com a ministre: El 27 de febrer de 2019 presenta la seva dimissió com a ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior .

Presenta la candidatura: El 25 de febrer de 2019 presenta la candidatura de DA sota el lema Guanyem el futur.

Anunci de cap de llista de DA: El 22 d’octubre de 2018 accepta l’encàrrec de ser el candidat de DA per a les properes eleccions.

Assumeix Afers Socials: El 4 de gener de 2016 adopta la cartera d’Afers Socials després de la dimissió de Rosa Ferrer.

Arriba al Govern: L’1 d’abril de 2015 és nomenat com a ministre d’Interior i Justícia.

Tarrado cessa com a ambaixador i representant a l’ONU

El Consell de Ministres va aprovar ahir a petició de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, el cessament d’Enric Tarrado com a ambaixador d’Andorra a la Confederació Helvètica, Mònaco, San Marino, Liechtenstein i com a representant permanent a l’Oficina de les Nacions Unides i altres organitzacions internacionals a Ginebra. La decisió de Tarrado és voluntària i ve motivada per la «incompatibilitat» amb la seva participació en les eleccions generals del pròxim 7 d’abril.

A conseqüència del cessament de Tarrado, el Govern va aprovar el nomenament de Joan Forné com a cap de missió, en qualitat d’encarregat de Negocis de les mateixes institucions. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va aclarir que en cap cas es tracta d’un nou ambaixador. Forné va començar a exercir ahir mateix en el nou lloc de feina que mantindrà fins al nomenament d’un nou diplomàtic oficial.