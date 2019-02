L’A promou l’obligatorietat de la declaració de béns

El cap de llista de la candidatura nacional d’L’A Jordi Gallardo va anunciar que, en el cas de tenir la responsabilitat de governar, promourà una llei de bon govern i del servei públic per «reforçar la transparència en la gestió política i pública».

«La proposta pretén garantir la màxima transparència a les nostres institucions i obligarà a totes les persones que tinguin càrrecs públics a fer una declaració de béns» va manifestar Gallardo, qui va concretar que la mesura també serà extensible «a tots els alts funcionaris que depenguin d’un nomenament de Govern».

Segons el dirigent liberal, aquesta declaració de béns s’hauria de fer a l’inici i al final de la legislatura amb l’objectiu d’establir mecanismes de control «per evitar el malbaratament de diner públic».

En la línia de predicar amb l’exemple que propugna, Gallardo va fer ahir al matí un acte de manifestació de béns davant de notari i a la tarda va fer públic el seu patrimoni, quelcom que el cap de llista d’L’A va considerar «d’allò més normal en les democràcies avançades».

En el document que Gallardo va fer arribar a aquest rotatiu es constata que el líder liberal és propietari d’un pis i de dues propietats indivises de la parròquia d’Ordino.

A més, segons es desprén de la declaració de béns de Gallardo, «els drets en relació a ròssecs en comptes bancaris d’entitats bancàries andorranes són d’aproximadament 14.000 euros» i «els deutes amb entitats bancàries andorranes són d’aproximadament 322.960,36 euros».

Per a Gallardo, aquest acte, sense precedents en la política andorrana, persegueix «trencar l’estigmatització de la política» i «demostrar el nostre compromís amb la societat andorrana i la transparència».

Per la seva banda la número 3 en la llista nacional d’L’A Eva López va avançar que els candidats liberals van signar un document «on es comprometen a què en cas de ser elegits també faran una declaració de béns en iniciar la legislatura i una altra al final, «per demostrar que no hi hagut cap enriquiment per dur a terme la tasca política».