Independents d’Ordino lamenta l’escenari electoral final

Els Independents d’Ordino van lamentar ahir l’escenari electoral final a la parròquia «amb dues candidatures». L’agrupació va confirmar que no havia «estat possible concretar aquest projecte amb la suma de totes les forces, que no han sabut o volgut llegir en clau estratègica de país el significat i les conseqüències d’un resultat que pogués afavorir una nova majoria absoluta». Independents d’Ordino van emetre el comunicat per aclari el seu punt de vista «arran de les notícies aparegudes».

Encara a la mateixa parròquia i en relació a les eleccions, tant el cònsol major, Josep Àngel Mortés, com les conselleres de la minoria d’L’A+Independents, Sandra Tudó i Eva Choy, van coincidir a valorar que l’escenari és incert si es té en compte el gran nombre d’opcions que tindran els electors per triar i pel fet que «a Andorra es fa difícil extrapolar els resultats d’unes eleccions amb les altres perquè el factor clau són les persones», va exposar Mortés.

El cònsol considera que el fet de compartir partit al comú i al Govern pot ser «un punt fort» ja que des del seu punt de vista aquesta situació «facilita les coses».Tudó, de la seva banda, va deixar clar que donen ple suport a la candidatura d’Acord i «farem campanya amb ells» i va admetre que «a tothom li ha costat tancar les llistes». D’altra banda, la seva companya, va opinar que «no hi ha tantes ideologies per a tants partits» i va admetre que «els personalismes» poden explicar la fragmentació.