El Govern autoritza 149 sol·licituds de vot per correu

El ministre Portaveu en funcions, Jordi Cinca, va informar ahir que el Govern ha autoritzat 149 sol·licituds de vot per correu pels comicis del pròxim 7 d’abril. Segons Cinca, aquesta xifra, tot i «modesta», mostra una tendència a l’alça, ja que el 2015 es van rebre 100 sol·licituds per a les eleccions generals del mes de març i 123 per a les comunals del mes de desembre.

La majoria de sol·licitants, va explicar el ministre, són residents a Espanya o França, però també hi ha a Portugal, els Estats Units, Panamà, Madagascar, Argentina, Xile, Israel, Austràlia, Madagascar, Canadà, Noruega o Finlàndia, entre d’altres. A tots ells se’ls notificarà l’autorització «immediatament» i a partir del 25 de març se’ls enviarà la paperassa necessària perquè puguin exercir el seu dret a vot des de l’estranger (professions de fe, les paperetes de totes les candidatures de la seva circumscripció parroquial i a la llista nacional i altres documents).

Un cop els interessats rebin la documentació, el seu vot serà emès a la Batllia i allà serà tractat com qualsevol altre per dipòsit judicial. Així, el Govern ja ha donat per conclòs el procés de sol·licitud de vot per correu.